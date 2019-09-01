Анонсы
18:24 | 4.09.2019
Анонсы событий на 5 сентября
10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.
Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов представит доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», а также расскажет об исполнении установок майского указа Президента России в сфере экологии.
О достижении целевых показателей федерального проекта «Чистый воздух» в городе Нижний Тагил расскажет глава муниципалитета Владислав Пинаев.
11:00 ТАСС (пр. Ленина. 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона ХК "Автомобилист".
Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер команды Андрей Мартемьянов расскажут о подготовке к чемпионату 2019/2020, новичках команды и о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвящённая трудоустройству и поддержке «предпенсионеров» в Свердловской области
Участники пресс-конференции:
Ольга Шубина, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области
Наталия Бордюгова, заместитель департамента по труду и занятости населения Свердловской области
Сергей Крохалев, и.о. заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области
Вопросы пресс-конференции:
-С увеличением пенсионного возраста появился статус «предпенсионер»: кто входит в эту группу? Какие права и льготы дает этот статус? Как узнать свой статус?
-Сколько граждан пенсионного и предпенсионного возраста находятся в поиске работы? Возможно ли переобучение для людей в предпенсионном возрасте? Как это сделать на практике?
-Какие варианты и вакансии сегодня им предлагаются?
-Поступают ли жалобы на ситуации, когда человеку в предпенсионном возрасте предлагают уволиться, меняются условия труда? Каковы результаты проверок работодателей? Применяются ли к ним штрафы и уголовная ответственность?
12:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет торжественную церемонию вручения премий школьникам за особые успехи, достигнутые в 2018-2019 учебном году.
Награды из рук главы региона получат 50 учеников школ региона. Это победители интеллектуальных, спортивных, социально значимых и творческих конкурсов. Церемония в 2019 году состоится в 23 раз.
12:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 марта, 62, ауд.152). Состоится презентация актуализированного проекта по развитию образовательного туризма в Свердловской области «Урал для школы».
В 2019 году была проведена актуализация учебно-методических рекомендаций и обновление каталога экскурсионных образовательных маршрутов, разработаны 33 новых маршрута, отправной точкой которых являются города Свердловской области: Новоуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Невьянск. Экскурсионный образовательный проект «Урал для школы» к настоящему моменту предлагает учащимся и педагогам совершить путешествие по 66 маршрутам по Свердловской области.
Напомним, этот проект стартовал на Среднем Урале в 2014 году. Тогда по инициативе и при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и по заказу Центра развития туризма региона Уральский государственный педагогический университет разработал комплекты учебно-методических рекомендаций по организации 33 экскурсионно-образовательных маршрутов по Свердловской области.
12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная миграционной политике в регионе и подведению итогов работы Управления по вопросам миграции в первом полугодии 2019 года.
Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Ольга Петрова расскажет о миграционной ситуации в регионе, сообщит о состоянии дел по выявлению нелегалов, а также предоставит основные статистические данные, в том числе касающиеся оформления загранпаспортов.
В 2019 году подразделения по вопросам миграции МВД России отмечают 300-летие. Основы паспортизации в России были заложены Петром I. Он возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые слово "паспорт" как документ, удостоверяющий личность иностранцев, встречается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция руководителя Свердловскстата Елены Кутиной
Вопросы пресс-конференции:
9 сентября 2019 года исполнится 100 лет со дня образования органов государственной статистики на территории Свердловской области. Специально к этой дате Свердловскстат собрал и проанализировал статистику, связанную с жизнью региона за век. Эти данные будут представлены журналистам на пресс-конференции:
-Как менялась численность населения, рождаемость и продолжительность жизни?
-Как менялись социально-экономические показатели?
-Как менялись объемы ввода жилья и темпы строительства?
-Каким был уровень заработной платы в разные годы истории?
-О социально культурной жизни: как менялось количество театров, библиотек, музеев?
© «Вечерние ведомости»
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