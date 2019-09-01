Анонсы событий на 4 сентября

18:38 | 3.09.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу театрального сезона и подведению предварительных итогов Года театра в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев, директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Шишкин, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова презентуют программу выступлений и гастролей нового сезона, а также расскажут о наиболее ярких проектах Года театра, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.

Напомним, план мероприятий Года театра в Свердловской области включает в себя проведение театральных фестивалей, гастроли, создание новых постановок и многое другое. Большое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы и распределению грантов среди театрального сообщества.



11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». О промежуточных итогах реализации проекта и создании Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций расскажет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Участие в пресс-конференции также примут директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина и представитель МЧС России по Свердловской области.



15:00 Дом Севастьянов (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев вручит выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации, награды Президента Российской Федерации, ведомственные награды Российской Федерации и награды Свердловской области.

Предполагается, что председатель Свердловского регионального отделения Союза десантников Евгений Тетерин будет награжден Орденом Почета. Также в числе награждаемых — доктор технических наук, профессор, главный научных сотрудник лаборатории Института физики металлов УрО РАН Владимир Попов, которому будет присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, и первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов, которому будет присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев передаст сыну известного уральского журналиста Григория Каёты Максиму Каёте наградные документы, согласно которым его отцу присвоено звание Почетного гражданина Свердловской области (посмертно).



17:30 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (ул. Малышева, 33; конференц-зал). Глава регионального Минобразования Юрий Биктуганов проведет областное родительское собрание. Традиционная встреча министра с родительским сообществом региона пройдет в формате видеоконференцсвязи.

Юрий Биктуганов ответит на вопросы родителей, поступающие онлайн, а также даст ответы на запросы, поступившие в Свердловский областной родительский комитет.

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