Анонсы
18:38 | 3.09.2019
Анонсы событий на 4 сентября
Напомним, план мероприятий Года театра в Свердловской области включает в себя проведение театральных фестивалей, гастроли, создание новых постановок и многое другое. Большое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы и распределению грантов среди театрального сообщества.
11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». О промежуточных итогах реализации проекта и создании Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций расскажет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Участие в пресс-конференции также примут директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина и представитель МЧС России по Свердловской области.
15:00 Дом Севастьянов (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев вручит выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации, награды Президента Российской Федерации, ведомственные награды Российской Федерации и награды Свердловской области.
Предполагается, что председатель Свердловского регионального отделения Союза десантников Евгений Тетерин будет награжден Орденом Почета. Также в числе награждаемых — доктор технических наук, профессор, главный научных сотрудник лаборатории Института физики металлов УрО РАН Владимир Попов, которому будет присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, и первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов, которому будет присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев передаст сыну известного уральского журналиста Григория Каёты Максиму Каёте наградные документы, согласно которым его отцу присвоено звание Почетного гражданина Свердловской области (посмертно).
17:30 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (ул. Малышева, 33; конференц-зал). Глава регионального Минобразования Юрий Биктуганов проведет областное родительское собрание. Традиционная встреча министра с родительским сообществом региона пройдет в формате видеоконференцсвязи.
Юрий Биктуганов ответит на вопросы родителей, поступающие онлайн, а также даст ответы на запросы, поступившие в Свердловский областной родительский комитет.
© «Вечерние ведомости»
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