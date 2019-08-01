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18:36 | 28.08.2019

Анонсы событий на 29 августа

9:00 Храм на Крови (ул. Толмачева, 34). Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Божественную литургию в честь Дня почитания иконы «Спас Нерукотворный».
В литургии примут участие военнослужащие Екатеринбургского гарнизона и члены их семей, а также сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД и ГУФСИН.
Сбор представителей СМИ у Храма на Крови 29 августа в 10.30.

10:00 Гимназия № 37 (ул. Первомайская, 59). Состоится открытие дополнительного культурного образовательного пространства: европейской пешеходной зоны Altstadt (с немецкого языка «Старый город»).
В балконной зоне гимназии специалисты Уральского регионального института музейных проектов расписали стены, на которых появились дома в европейском стиле. Кроме того, в культурном пространстве появятся скамейки, фонари и кованное заграждение.
Проект пространства разработан гимназией как продолжение школьного музея, а также для создания культурной площадки, на которой могут проходить занятия во время внеурочной деятельности. Стоит отметить, что в 1959 году общеобразовательной организации № 37 присвоили статус гимназии с углубленным изучением немецкого языка.
В торжественном мероприятии примут участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, представители Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, директор ТЮЗа Евгения Умникова.

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проверкам школ Свердловской области перед началом учебного года.
Начальник отдела комплексной безопасности министерства образования и молодежной политики Свердловской области Анатолий Соложнин, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области, младший советник юстиции Сергей Матвеев, начальник УВО по г. Екатеринбургу - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Владимир Полепишин, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов и заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов сообщат итоги приемки свердловских школ к новому учебному году, расскажут о подготовке образовательных учреждений и пришкольных территорий в Свердловской области к 1 сентября.

12:00 Духовно-просветительский центр Царский (ул. Царская,8). Состоится подписание соглашения в сфере оказания паллиативной помощи между министерством здравоохранения Свердловской области и Епархиями, входящими в Екатеринбургскую Митрополию Русской православной церкви. В церемонии принимают участие министр здравоохранения Андрей Цветков и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Соглашение предусматривает возможность сотрудникам епархии посещать пациентов паллиативных отделений в медицинских организациях Свердловской области. Сейчас посещение таких пациентов разрешено только родственникам.
В Свердловской области работает 78 медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание паллиативной медицинской помощи. В специализированных отделениях круглосуточного стационара организовано 328 «паллиативных коек». Амбулаторные кабинеты паллиативной медицинской помощи функционируют в 70 медицинских организациях Свердловской области.

14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В конференц-зале Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга на 5 этаже состоится пресс-ланч, посвященный Общероссийскому форуму стратегического планирования «Города России 2030»: территория проектов», который пройдет в Екатеринбурге в ноябре 2019 года.
Форум пройдет уже в четвертый раз. За годы своего существования он превратился в одну из ведущих площадок обсуждения муниципальных стратегий, решения вопросов, связанных с развитием экономики городов, поиска решений экологических и социальных проблем местного уровня. Второй год подряд параллельно с «Городами России» проходит Международная конференция по вопросам регионального развития «Российские регионы в фокусе перемен», которую организует УрФУ.
В мероприятии примут участие начальник Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга Алексей Прядеин и директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Дмитрий Толмачев. Они расскажут о программе форума в этом году, анонсирую ведущих спикеров, которых ожидают в уральской столице и ответят на вопросы журналистов.

15:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.
С докладом о состоянии системы образования Свердловской области в 2018 году и готовности образовательных организаций к началу 2019-2020 учебного года выступит министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Содоклад представит глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко. Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев расскажет об обеспечении пожарной безопасности школ региона.

16:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д.3, 5 этаж, «Точка кипения»). Начнет работу круглый стол Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, на котором эксперты обсудят кампанию по государственной кадастровой оценке объектов недвижимого имущества, а также влияние результатов кадастровой оценки на условия ведения предпринимательской деятельности.
В круглом столе примут участие заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Елена Хлыбова, начальник отдела по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности министерства по управлению государственным имуществом Алена Чугунова, исполнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев, руководители муниципальных образований, эксперты и представители промышленных предприятий, таких как Форум-Групп, ПНТЗ, МРСК, ЕВРАЗ НТМК, ЛСР и других.
Отметим, что в соответствии с федеральным законодательством в 2019 году на территории Свердловской области проводится государственная кадастровая оценка объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков) для налогообложения. С 1 января 2020 года полученные результаты государственной кадастровой оценки будут применяться для исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

© «Вечерние ведомости»

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