Анонсы
18:13 | 27.08.2019
Анонсы событий на 28 августа
Авторский тренажер прославленного тренера российских фигуристов поступил в распоряжение юных спортсменов Екатеринбурга накануне. Это уникальное устройство, тренирующее сложно-координационные движения и вестибулярную устойчивость, позволяющее оттачивать профессиональное мастерство спортсменов в выполнении прыжков, подкруток, выбросов, а также быстрых чередований смен направления и форм скольжения. Тренажер обеспечивает электронный контроль точности группировки, силовую тренировку определенной группы мышц. Кроме фигурного катания, тренажер может быть использован для тренировок спортсменов в других сложно-координационных видах спорта, таких как спортивная и художественная гимнастика, биатлон, акробатика и ряде других. Это первый подобный тренажер в нашем городе.
О том, как тренажер будет использоваться в тренировочном процессе расскажут начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, главный конструктор тренажерных систем, кандидат технических наук Виктор Шапиро, мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель отделения фигурного катания на коньках школы «Юность» Наталья Корелина.
В присутствии журналистов юные спортсмены впервые опробуют тренажер и поделятся своими впечатлениями от занятий на нем.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона 2019 года.
Глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев, президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков и директор Национального туристического управления Чешской Республики – CzechTourism Роман Прохазка расскажут о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях в летний период 2019 года, о ценах на путевки, поделятся статистикой по количеству туристов, которые отдохнули на Урале и за границей, озвучат информацию о развитии туризма в Свердловской области, а также о планах уральских туристов на бархатный сезон.
12:30 Нижний Тагил (администрация города, ул. Пархоменко, 1 А). Состоится пресс-тур в новую школу № 100, расположенную в Нижнем Тагиле в районе «Муринские пруды». В этот день с образовательным учреждением познакомятся родители будущих учеников школы-новостройки. В мероприятии примет участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, начальник отдела программных мероприятий министерства образования и молодежной политики Свердловской области Галина Полякова, директор школы № 100 Дмитрий Язовских.
Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Муринские пруды» рассчитана на 1200 учащихся. Общая площадь здания 23,2 тысячи квадратных метров, объём инвестиций в строительство – порядка 800 миллионов рублей. Новый образовательный комплекс состоит из нескольких блоков: для учащихся начальной школы и старшеклассников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Кроме того, для детей младших классов, помимо учебных кабинетов и игровых комнат, созданы спальные помещения в группах продленного дня. В рамках проекта «Доступная среда» в здании созданы условия для маломобильных групп населения: установлены пандусы, лифт для инвалидной коляски грузоподъемностью до 1000 килограммов, специально оборудованные санузлы.
В школе будет работать пять спортивных залов, актовый зал почти на 500 мест, библиотека, школьный музей. Медицинский блок включает кабинет психологов, логопедов и стоматолога. Столовая рассчитана на 600 посадочных мест, для обеспечения всех учеников питанием в школе будет работать, по сути, целый комбинат питания, работающий на сырье и, включающий в себя шесть цехов и подсобные помещения.
14:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, д. 5). Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов проведет расширенное заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта «Умный город».
Участники совещания обсудят вопросы цифровизации городского хозяйства и рассмотрят существующие смарт-сервисы.
В 13.15 Олег Чемезов примет участие в экскурсии по технопарку, ознакомится с цифровыми решениями, которые предлагают резиденты «Университетского».
15:30 Площадка «Лесной Урал Лобва» (пос. Лобва, ул. Заводская, д. 4). Состоится запуск перовой очереди завода по производству столярных изделий, которые будут экспортироваться в Азию.
В церемонии участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, представитель департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Сергей Ганыш, управляющий Северным управленческим округом Свердловской области Евгений Преин, директор Свердловского фонда технологического развития промышленности Александр Эбергард.
В 2018 году при поддержке правительства Свердловской области предприятие привлекло 100 миллионов рублей в виде льготного займа Фонда развития промышленности РФ и Свердловского фонда технологического развития промышленности. Средства направлены на создание участка глубокой переработки древесины, что позволило создать 156 новых рабочих мест.
В цехе глубокой переработки предприятие наладило выпуск доски и деталей деревянного домостроения. Производство работает в формате полного цикла: от выращивания саженцев и посадки леса до изготовления конечной деревянной продукции. Порядка 50% продукции предприятие будет направлять на экспорт в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Китай и Узбекистан.
С 2016 года «Лесной Урал Лобва» реализует приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, общий объем инвестиций составляет 456,4 миллионов рублей. В 2020 году планируется запуск второй очереди завода – лесопильной линии и линии по производству пеллет.
16:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию концертного сезона в конгресс-центре Екатеринбург-Экспо и выступлению Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.
Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, генеральный директор АО "УВЦ" Игорь Данилов расскажут о церемонии открытия концертного сезона, поделятся информацией о программе концерта, а также ответят на вопросы журналистов.
30 августа в Екатеринбурге состоится официальная церемония открытия концертного сезона в новом здании конгресс-центра Екатеринбург-Экспо. Оценить акустические возможности самой технологичной в Уральском регионе и самой крупной за пределами Москвы и Санкт-Петербурга концертной площадки позволит выступление прославленных оперных певцов – Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Концерт 30 августа станет одним из самых звездных. Аккомпанировать артистам будет Уральский академический филармонический оркестр под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини. Ведущей церемонии будет Марина Ким - российская телеведущая.
© «Вечерние ведомости»
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