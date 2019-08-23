Анонсы событий на 24, 25 и 26 августа

19:32 | 23.08.2019

24 августа



14:00 Березовский (ул. Транспортников, ½). Состоится пятый этап чемпионата Свердловской области по автомобильному кроссу.

Программа мероприятия:

08:00 – 11:00 Административные и технические процедуры, брифинги

11:00 – 13:30 Свободные и хронометрируемые тренировки пилотов

14:00 – 14:30 Открытие соревнований, шоу программа, представление участников, парад автомобилей

14:30 – 17:00 Основные отборочные и финальные заезды

17:30 – 18:00 Официальное награждение призеров, закрытие соревнований



19:30 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Будет дан официальный старт Всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской области. Показ первой картины начнется в 20.00. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

Бесплатные кинопоказы в рамках акции «Ночь кино» в Свердловской области пройдут на 102 площадках. В афише «Ночи кино» – отечественные фильмы, ставшие победителями всероссийского онлайн-голосования: киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Напомним, акция «Ночь кино» проводится в России в четвертый раз. Ее организаторы – министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино. В Свердловской области организатором выступает Свердловский областной фильмофонд (филиал Инновационного культурного центра).



25 августа



13:30 Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, д. 3). Состоится торжественная церемония, посвященная Дню пенсионера в Свердловской области. В ходе мероприятия состоится чествование заслуженных представителей старшего поколения, награждение Знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» и «За заслуги в ветеранском движении»

С 11:00 на прилегающей к ДИВСу территории будут организованы интерактивные и игровые площадки, выставки, мастер-классы, продажа товаров для поддержания здорового образа жизни, концертная программа.



26 августа



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании в Свердловской области.

Гостями пресс-центра станут начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов и начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич.

Спикеры расскажут, какое количество юных свердловчан отдохнуло за время летней оздоровительной кампании, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья», а также о том, как осуществлялся контроль за безопасностью детей в течение лета.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная восстановлению работы художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Участники:

Покрас Лампас, российский художник-каллиграф

Анна Клец, координатор фестиваля STENOGRAFFIA, руководитель волонтёрского движения

Екатерина Кузёмка, заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью

Российский художник Покрас Лампас в рамках десятого, юбилейного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в начале июля (с 4 по 8 июля) создал арт-объект на Площади первой Пятилетки в Екатеринбурге – суперматический крест, в который вписана цитата Казимира Малевича. 19 июля начались работы по заливке пешеходной зоны асфальтом поверх работы. Покрас Лампас приезжает в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить арт-объект.

Вопросы:

-История работы Покраса Лампаса: как создавался арт-объект, что произошло 19 июля, как будет происходить восстановление объекта.

-Какова художественная задумка работы? Каковы взгляды Покраса Лампаса на современную визуальную культуру?

-Как команда фестиваля и горожане отреагировали на резонанс, который возник вокруг работы Покраса Лампаса?

-Какая система будет создаваться в Екатеринбурге для сохранения стрит-арта?



12:00 Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Состоится открытие региональной образовательной площадки проекта «УчимЗнаем». Планируется, что участие в мероприятии примет руководитель проекта «УчимЗнаем» (Москва) Сергей Шариков, представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, регионального министерства здравоохранения. Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому.

В ходе торжественного открытия образовательной площадки запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между региональным министерством образования и молодежной политики, министерством здравоохранения Свердловской области, московской школой № 109, реализующей основные и дополнительные общеобразовательные программы для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений, и компанией «Самсунг Электроникс Рус Компани».



13:00 Правительство Свердловской области (ул. Малышева, 101, 5 этаж актовый зал). Состоится форум представителей отцовского и родительского движения Свердловской области. Участие в нем примет руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов. Планируется обсуждение развития отцовского движения в регионе.

Напомним, в феврале 2019 года в Екатеринбурге по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой прошел Всероссийский форум отцов. Одним из его итогов стало понимание необходимости распространять опыт работы региональных движений отцовской общественности в сфере обеспечения безопасности детства. Проведение Всероссийского форума послужило толчком к развитию в регионе местных общественных отцовских движений.



13:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV Летней международной школы "Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения" в Екатеринбурге.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, основатель и руководитель компании Mind’s Eye Энн Хорнсби (Великобритания), актриса, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова (Москва), директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова и тифлокомментатор I категории Мария Белькова (Екатеринбург) расскажут о программе тифлошколы, обсудят опыт организации тифлоэкскурсий, тифлокомментирования фильмов и создания условий для досуга людей с проблемами зрения и слуха.

Кроме того, в рамках пресс-конференции состоится тифлопоказ мультфильма "Иван батыр" из цикла "Волжские богатыри". Он будет сопровождаться "живым" тифлокомментарием Марии Бельковой.

IV Летняя международная школа "Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения" организовано министерством культуры Свердловской области, Свердловской областной специальной библиотекой для слепых, Российской библиотечной ассоциацией (секцией библиотек, обслуживающих инвалидов), благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд". В тифлошколе примут участие тифлокомментаторы международного и российского уровней из Великобритании, Узбекистана, Украины, а также из Москвы, Волгограда, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Самары, Твери, Улан-Удэ, Перми, Кургана, городов Свердловской и Челябинской областей.



15:00 Первоуральск (ул. Береговая, 34а). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии вручения ключей новоселам жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске.

Строительство жилого комплекса велось под личным контролем губернатора Свердловской области, поскольку объект некогда числился в списке «проблемных». Продажи квартир в новых домах в Первоуральске были отрыты в 2015 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика строительство остановилось в 2016 году. Межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков, созданная по поручению главы региона, нашла выход из сложившейся ситуации. Завершать строительство дома поручили Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования. Средства для этого были направлены из бюджета Свердловской области.

В 16.00 губернатор Евгений Куйвашев проведет награждение хоккейной команды «Уральский трубник» бронзовыми медалями чемпионата России. Церемония пройдет в Ледовом дворце спорта (пр. Ильича, 2б).

Автобус для представителей СМИ отправляется 26 августа в 13.20 от резиденции губернатора Свердловской области.

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