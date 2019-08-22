Анонсы событий на 23 августа

19:27 | 22.08.2019

10:00 Школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23, вход со стороны улицы Пирогова). Состоится брифинг с участием начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой о готовности муниципальных общеобразовательных школ столицы Урала к новому учебному году;

В 10:30 здесь же пройдет торжественная церемония подписания соглашений Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга с высшими учебными заведениями по открытию профильных классов в школах Екатеринбурга;



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе Всероссийской акции «Ночь кино». О количестве площадок акции и мероприятиях, сопутствующих показам фильмов, расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

Напомним, акция «Ночь кино» пройдет 24 августа. В афишу включено три фильма: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Кинопоказы будут бесплатными.



11:40 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проводит объезд Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

В программе объезда рынок «Омега» на проспекте Космонавтов, где идет реконструкция; строящаяся школа № 80 на улице Калинина; рассмотрение вопроса открытия детского сад в строящемся микрорайоне, развития детской городской больницы №15 и летнего парка на пересечении улиц Машиностроителей и Кировоградской.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная успешному запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Как сообщалось ранее, 22 августа 2019 года в 06:38:32 (мск) со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14". Он прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки екатеринбургского НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). Ранее "Союз-2.1а" выводил на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты. После 25 сентября РН "Союз-2.1а" заменит "Союз-ФГ" в миссиях по доставке космонавтов на МКС.

Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра поделится информацией о подготовке к запуску, обозначит преимущества ракеты-носителя "Союз-2.1а", расскажет об участии НПО в реализации национальных проектов, связанных с цифровизацией, а также ответит на вопросы журналистов о гражданских разработках предприятия.



13:00 Березовский. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Березовском, а также в торжественном мероприятии ко Дню шахтера.

Церемония открытия ФОКа начнется в 13.00. Спортивный объект откроется на площадке, расположенной в районе перекрестка улицы Гвардейской и проектируемого продолжения Александровского проспекта. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе оборудованы залы для игровых видов спорта, борьбы, фитнеса и хореографии.

Торжественное мероприятие ко Дню шахтера начнется в 14.00 в ДК «Современник» (г. Березовский, ул. Академика Королева, 1Б).



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева обсудят текущее состояние строительной отрасли, промежуточные итоги жилищного строительства и планы по улучшению жилищных условий свердловчан в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", расскажут о предварительных результатах введения закона об ипотечных каникулах, а также ответят на вопросы журналистов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.



14:30 Дегтярск (площадь Дворца культуры, ул. Ленина, 1а). Состоится церемония закладки камня, который ознаменует начало реконструкции главной площади, в 15.00 начнется торжественная программа в большом зале Дворца культуры.



15:00 Перегон Шарташ – Аппаратная (недалеко от пешеходного перехода через железнодорожные пути у ТРЦ КомсоМолл). На перегоне Шарташ – Аппаратная (в черте Екатеринбурга) Свердловская магистраль установила новое экспериментальное оборудование, которое предупреждает граждан об опасности перехода железной дороги в неположенном месте. При приближении человека к путям на расстояние менее 12 метров срабатывает датчик движения, и через динамик звучит голосовое предупреждение о том, что хождение по путям строго запрещено.

Также во время срабатывания прибор мигает ярким светом. В темное время суток система звукового оповещения снижает уровень громкости, чтобы не доставлять неудобства жителям близлежащих домов.

Установка инновационного оборудования является экспериментом, проводимым СвЖД в рамках мероприятий по предупреждению случаев травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ближайшее время такие же модули планируется установить еще в 9 местах на полигоне СвЖД, где наиболее часто фиксируются случаи несанкционированного перехода через пути.

Оборудование разработано, изготовлено и протестировано сотрудниками Свердловского регионального центра связи (входит в структуру Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»).



15:00 Центр истории УДТК (ул. Репина, 19). Пройдет памятное мероприятие, посвященное 76-й годовщине победы Красной Армии на Курско-Орловской дуге и участию в переломном сражении Великой Отечественной войны Уральского добровольческого танкового корпуса.

В нём примут участие ветераны войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, гостями станут представители свердловских ветеранских организаций и участники поисковых экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны.

В честь 76-й годовщины победы Красной армии на Курско-Орловской дуге пройдёт вручение флагов (точная копия знамени 10-й гвардейской Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии) руководителям первичных организаций свердловских общественных организаций ветеранов УДТК в Богдановиче, Байкалово, Ирбите, Новоуральске, Полевском, Среднеуральске и в Кировском районе Екатеринбурга.



16:30 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» (3 этаж, зал для пассажиров с детьми). Состоится сбор свердловских школьников, отправляющихся на Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 в Казани по программе «Посетитель». Поезд отправится в 18.17.

В состав делегации 100 школьников и студентов колледжей и техникумов. В Казани группу будет встречать организованный трансфер и волонтеры, которые проведут экскурсии по объектам чемпионата и по городу.

Цель программы «Посетитель» – привлечение внимания к рабочим профессиям среди учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 19 лет. Для ребят и посетителей на чемпионате будут организованы развлекательно-интерактивные и обучающие площадки для посетителей.

Напомним, Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 соберет молодых профессионалов, соревнующихся в 56 компетенциях в различных сферах производства, из 63 стран и регионов. В основной состав национальной сборной в основной возрастной группе включены двое свердловчан: студент Первоуральского металлургического колледжа Игнатий Евдокимов, выступающий в компетенции «Промышленная механика и монтаж», учащаяся Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дарья Мальцева, которая будет бороться за победу в компетенции «Хлебопечение».

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