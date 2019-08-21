Анонсы событий на 22 августа

18:52 | 21.08.2019

10:00 Малое Седельниково (молочно-товарная ферма «Патруши»). С 22 по 23 августа министерство АПК и продовольствия Свердловской области проводит ежегодную агротехническую выставку-форум «День поля - 2019», посвященную современной сельхозтехнике. В открытии мероприятия примет участие министр Дмитрий Дегтярев.

«День поля» пройдет на территории агрофирмы «Патруши» (входит в УГМК-Агро) в Сысертском городском округе. В ходе мероприятия традиционно будут представлены самые современные сельхозмашины и агротехнические технологии, пройдут семинары и совещания с участием ведущих экспертов отрасли.

В мероприятии примут участие более 20 компаний: производители техники, сельхозпредприятия, а также научные и учебные заведения. На полях агрофирмы «Патруши» экспоненты разместят порядка сотни машин: тракторы, комбайны, телескопические погрузчики, косилки-бабочки, опрыскиватели и многое другое. На выставке будет показана ресурсосберегающая техника для обработки почвы и презентованы передовые технологии посева и уборки культур, заготовки и хранения кормов, обработки зерна. Сельскохозяйственную технику можно будет увидеть в работе — на полях организуют демонстрационные показы.

10.00 – Начало работы выставки

11.00 – Церемония торжественного открытия

11.15 – Демонстрационный показ техники



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5 этаж). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации на территории Свердловской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Сергей Шурыгин, генеральный директор НПП «Старт» Ринат Идрисов, директор по развитию Группы Ермак Роман Гуштан.

Напомним, цель национального проекта обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на пять процентов. Принять участие в проекте на безвозмездной основе может любое предприятие Свердловской области с размером выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, работающее в сфере сельского хозяйства, транспорта, строительства, обрабатывающего производства и жилищно-коммунального хозяйства. Для включение в реестр необходимо подать заявку на сайте Производительность.рф. Квалифицированные эксперты после аудита внедряют методы бережливого производства, организуют оптимизацию технологических процессов и проводят обучение работников. На Среднем Урале планируется до конца 2024 года привлечь к проекту 308 предприятий.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная 70-летию Уральского электрохимического комбината.

Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат" – предприятие Государственной корпорации "Росатом". АО "УЭХК" — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок.

Генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов озвучит статистику, показывающую результативность работы предприятия, поделится планами по развитию комбината, расскажет об участии УЭХК в развитии неядерных направлений бизнеса, а также о значимости присвоения статуса ТОСЭР Новоуральску.



17:00 Исторический сквер. Состоится акция «Горжусь, что живу под российским флагом», приуроченная к Дню Государственного флага Российской Федерации.

В честь праздника волонтеры развернут в центре уральской столицы российский триколор размером 10 на 15 метров. Гостей праздника ждет концерт. Планируется также, что на Плотинке будут раздавать ленточки в цветах флага России.

Участие в торжествах на главной площадке празднования в регионе примут представители «Волонтерского центра Свердловской области, Российского движения школьников, «Юнармии», казачества и других общественных организаций.

Организаторы призывают свердловчан делиться фотографиями и видео с празднования в социальных сетях, сопровождая публикации хэштегами #ДеньФлага #Триколор и #ДеньФлагаНаУрале.

День Государственного флага Российской Федерации установлен указом Президента РФ в 1994 году. В этом году российскому триколору исполняется 25 лет.

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