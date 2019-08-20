Анонсы событий на 21 августа

18:40 | 20.08.2019

10:00 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (Восточная 7д, холл, 1 этаж). Состоится пресс-тур на предприятие-производитель высокотехнологичного медицинского оборудования, заключившее при помощи программ государственной поддержки крупные экспортные контракты.

С помощью Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предприятие «Тритон-ЭлектроникС» заключило контракт на поставку своей продукции в Турцию и Индонезию на сумму порядка 230 тысяч долларов, а также соглашение о потенциальных поставках в Иран на сумму 600 тысяч долларов.

Отметим, «Медицинская техника» является одним из пяти приоритетных направлений, определенных комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

В 10:00 запланирован брифинг с руководством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Восточная 7д, холл, 1 этаж).

В 10:45 начнется пресс-тур на производственную площадку, брифинг с руководством предприятия (Сибирский тракт 12, корпус 5).



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ключевой темой встречи станет реализация проектов по формированию новой отраслевой инфраструктуры – строительство полигонов, станций перезагрузки и мусоросортировочных комплексов.



12:50 Каменск-Уральский (ул. Центральная, 13, стадион «Металлист»). 21-23 августа в г. Каменске-Уральском будет проводиться 63 Чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту среди подразделений области. В соревнованиях принимают участие 25 команд.

Пожарно-спасательный спорт является составной частью физической подготовки личного состава пожарных частей. Он включает в себя комплекс разнообразных упражнений, используемых в практике работы пожарной охраны и выполняемых индивидуально и коллективно.

Соревнования будут проходить три дня. 21 августа спортсмены будут состязаться в боевом развертывании от пожарного автомобиля, где команда в количестве шести человек прокладывает магистральную рукавную линию и струей воды поражает мишени.

22 августа пройдут соревнования в подъеме по штурмовой и выдвижной лестнице в окно учебной башни.

23 августа спортсменам предстоит преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и пожарная эстафета. Пожарная эстафета состоит из 4-х этапов по 100 метров каждый. На первом этапе спортсмен поднимается на крышу домика при помощи лестницы-палки, на втором этапе преодолевает забор высотой 2 метра. На третьем этапе, подхватив рукава и пробежав по буму, спортсмен присоединяет рукава к разветвлению, прокладывает рукавную линию. Финальный - четвертый этап оканчивается зрелищным действием - участник огнетушителем тушит горящую в противне жидкость.



14:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, 9а). Состоится заседания по иску

Алексея Коровкина, представляющего «Справедливую Россию», об отмене регистрации биатлониста Антона Шипулина в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

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