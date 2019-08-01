Анонсы событий на 20 августа

18:52 | 19.08.2019

9:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). В деревне Бурлева Верхотурского района Свердловской области состоится открытие первого в России инновационного цеха по производству гранулированного иван-чая, мощностью 50 тонн в год. В сборе и подготовке сырья участвуют братья мужского монастыря Свято-Косьминская Пустынь.

В мероприятии участвуют заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, представитель монастыря Свято-Косьминской пустыни Иеродиакон отец Моисей, совладелец фабрики Борис Садчиков, представители администрации Верхотурского района.

В 9.00 – отъезд журналистов на автобусе от театра Эстрады

В 13.30 – посещение деревни Костылева, где в настоящее время производится ферментированный иван-чай и варенье из шишек под брендом «Косьминский гостинец»

В 15.00 – торжественное открытие цеха и брифинг в деревне Бурлева



12:00 Площадь Первой пятилетки. Состоится брифинг, посвященный реставрации работы Покраса Лампаса.

Начальник ДЭУ Орджоникидзевского района Роман Мягков и координатор фестиваля «Стенография» Анна Клец расскажут о планах завершения благоустройства на площади с последующем восстановлением работы уличного художника. Мы узнаем о сроках визита Покраса Лампаса в Екатеринбург и его роли в реставрации работы, выполненной в рамках «Стенографии» 2019.



15:00 Кафе «Решетников» (ул. Решетникова, 22,). Стартует конкурс для мужчин с ограниченными возможностями здоровья «Мистер Цивилизация Урал».

В состязаниях, которые продлятся до 17 сентября, примут участие 10 конкурсантов. Для них пройдет серия обучающих мероприятий и мастер-классов. Поддерживать ребят на протяжении всего конкурса будут их тьюторы, среди которых представители культуры, бизнеса и медиа уральского региона. Благодаря такой команде участники смогут лучше раскрыть свой потенциал и измениться – как внешне, так и внутренне.

В официальном открытии мероприятия примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и победительница конкурса «Мисс Цивилизация Урал-2019» Юлия Дик. После этого участники конкурса сыграют в первую в Екатеринбурге инклюзивную «Мозгобойню».

Отметим, что проект «Мистер Цивилизация Урал» будет реализован в России впервые. Им займется уральское отделение благотворительного фонда Ксении Безугловой «Возможно Все».

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