Анонсы
18:52 | 19.08.2019
Анонсы событий на 20 августа
В мероприятии участвуют заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, представитель монастыря Свято-Косьминской пустыни Иеродиакон отец Моисей, совладелец фабрики Борис Садчиков, представители администрации Верхотурского района.
В 9.00 – отъезд журналистов на автобусе от театра Эстрады
В 13.30 – посещение деревни Костылева, где в настоящее время производится ферментированный иван-чай и варенье из шишек под брендом «Косьминский гостинец»
В 15.00 – торжественное открытие цеха и брифинг в деревне Бурлева
12:00 Площадь Первой пятилетки. Состоится брифинг, посвященный реставрации работы Покраса Лампаса.
Начальник ДЭУ Орджоникидзевского района Роман Мягков и координатор фестиваля «Стенография» Анна Клец расскажут о планах завершения благоустройства на площади с последующем восстановлением работы уличного художника. Мы узнаем о сроках визита Покраса Лампаса в Екатеринбург и его роли в реставрации работы, выполненной в рамках «Стенографии» 2019.
15:00 Кафе «Решетников» (ул. Решетникова, 22,). Стартует конкурс для мужчин с ограниченными возможностями здоровья «Мистер Цивилизация Урал».
В состязаниях, которые продлятся до 17 сентября, примут участие 10 конкурсантов. Для них пройдет серия обучающих мероприятий и мастер-классов. Поддерживать ребят на протяжении всего конкурса будут их тьюторы, среди которых представители культуры, бизнеса и медиа уральского региона. Благодаря такой команде участники смогут лучше раскрыть свой потенциал и измениться – как внешне, так и внутренне.
В официальном открытии мероприятия примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и победительница конкурса «Мисс Цивилизация Урал-2019» Юлия Дик. После этого участники конкурса сыграют в первую в Екатеринбурге инклюзивную «Мозгобойню».
Отметим, что проект «Мистер Цивилизация Урал» будет реализован в России впервые. Им займется уральское отделение благотворительного фонда Ксении Безугловой «Возможно Все».
© «Вечерние ведомости»
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