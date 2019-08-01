Анонсы событий на 16 августа

18:24 | 15.08.2019

9:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, баннер пресс-службы). Состоится брифинг заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, посвященной празднованию Дня города. Спикер расскажет об основных мероприятиях праздничной программы и ответит на вопросы журналистов.



9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур с главой Екатеринбурга Александром Высокинским. В ходе пресс-тура мы посетим реконструированный сквер на ул. Бардина в Ленинском районе и сквер у станции метро Машиностроителей в Орджоникидзевском районе, обновленный детский сад № 121 в Чкаловском районе, проверим готовность к открытию после ремонта моста у «Калины» и воркаут площадки на Эльмаше. Завершится пресс-тур на площади 1905 года, где готовится к открытию первая в Екатеринбурге «умная остановка» общественного транспорта.



10:00 Ельцин Центра (ул. Б.Ельцина, 3, 5 этаж, «Точка кипения»). Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников даст старт работе стратегической сессии, направленной на выработку идей и решений в рамках реализации национальных проектов.

Темами для обсуждения станут развитие малого и среднего предпринимательства в регионе и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, повышение производительности труда на предприятиях, развитие международной кооперации и экспорта.

Участниками сессии станут предприниматели, руководители профильных министерств и главы муниципалитетов.



10:45 Заксобрание Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10). Состоится презентация автомобилей такси, оборудованных для перевозки пассажиров-колясочников. Ожидается, что в презентации примут участие заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, руководитель свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем» Ольга Небесная, представители перевозчика.

Напомним, руководители общественных организаций инвалидов на одном из совещаний у вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, посвященном доступности транспортной инфраструктуры для колясочников, подняли вопрос о потребности маломобильных горожан в услугах легкового такси. Один из коммерческих перевозчиков откликнулся на просьбу, приобрел и оснастил три автомобиля подъемниками для инвалидных колясок. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства оказало методическую поддержку, оформило на автомобили необходимые разрешения для работы такси. А также водители, которые будут работать на данных автомобилях, прошли инструктаж на базе Уральского государственного лесотехнического университета об особенностях перевозки пассажиров ограниченными возможностями.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного Спаса.

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, огласят программу празднования в Свердловской области, а также озвучат прогноз погоды на ближайшие недели.

Народная традиция именует день Преображения Господня Яблочным Спасом, который христиане отмечают 19 августа. В этот день по традиции освящаются плоды нового урожая.



12:00 Поселок Сарана (ул. Октябрьская, 9, Красноуфимский район). Состоится открытие социально-реабилитационного отделения комплексного центра социального обслуживания населения Красноуфимска.

Отделение полностью оборудовано элементами доступной среды и лифтовыми межэтажными подъемниками для маломобильных граждан. В отделение будет работать современный зал лечебной физкультуры, спортивный зал с тренажерами, сенсорная комната, тренировочные квартиры для социальной реабилитации, кабинеты физиотерапии и массажа, столовая и буфет, в котором будут осуществляться трехразовое питание клиентов. Новое отделение расположено в экологически чистой природной зоне, недалеко от знаменитого природного объекта – Аликаева камня, именуемого в народе Марьин утес.

В отделении 25 мест для круглосуточного пребывания на 14 дневную реабилитацию пожилых свердловчан и инвалидов. Со дня открытия будет дан старт первому заезду пациентов.

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