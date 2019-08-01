Анонсы событий на 15 марта

18:03 | 14.08.2019

9:15 Компания «Веллтекс Екатеринбург» (ул. Студенческая, д. 1М). Состоится ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучшая швея».

В церемонии открытия примет участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

В рамках конкурса 15 профессиональных швей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа и Верхней Пышмы ответят на 20 вопросов теста и сошьют за 3 часа классические брюки для мальчика. По традиции, все изготовленные конкурсантами изделия будут переданы в детский дом.

Оценивать результаты конкурса будут преподаватели из учебных заведений Екатеринбурга, Первоуральска и Нижнего Тагила.

В 15.30 состоится награждение участников.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Ключевым вопросом повестки станет работа по увеличению объемов ввода жилья в регионе в условиях перехода застройщиков на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу. С докладом выступит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. О практике перехода на новый механизм финансирования расскажет и.о. председателя Уральского банка Сбербанка России Андрей Волчик.



10:30 Ельцин-центр (ул. Б. Ельцина, 3, 2 этаж, пространство «Паблик Маркет»). Состоится встреча «Разговор за кофе», посвященная созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

Участвуют: генеральный директор управляющей компании ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич, заместители генерального директора по развитию объектов инфраструктуры Евгений Манторов и Семен Искаков.

Напомним, формирование туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», как одного из ведущих в стране, было инициировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Проект по комплексному развитию территории под Нижним Тагилом предполагает в течение 10 лет модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. В туристическую территорию входят 15 старинных уральских деревень, горнолыжный комплекс «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», охранная зона Висимского заповедника. Для привлечения инвесторов на территории создан особый экономический режим. В настоящее время подписаны более десятка соглашений с резидентами.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2019 года.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов расскажет об итогах работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2019 года, озвучит статистику по количеству и результатам рассмотрения обращений и нарушений, огласит динамику роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, даст оценку ситуации с недобросовестной рекламой в Екатеринбурге, а также ситуации по выявлению картельных сговоров в Свердловской области, поделится информацией о наиболее значимых делах Управления по каждому виду контроля за истекший период, обозначит перспективы работы ведомства во втором полугодии 2019 года.



11:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Стартует социокультурная акция-тифлотурне «Чувашская книга на Уральской земле». Межрегиональная акция с участием гостей из Чувашии и уральских чувашей нацелена на создание доступности услуг библиотек в городах и сельской глубинке как для зрячих, так и слепых, и слабовидящих читателей.

В открытии примут участие директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, председатель Чувашской национально-культурной автономии Екатеринбурга Оксана Храмцова, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина и директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина, а также гости из Чуваши: заведующая отделом внестационарного обслуживания Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л. Н. Толстого Галина Афанасьева; писатель, член Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных фестивалей-конкурсов в номинации «Художественное слово», заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии Елена Светлая (Петрова); президент Ассоциации незрячих специалистов «Рацио» Игорь Андреев.

В ходе мероприятия Свердловская областная специальная библиотека для слепых презентует и подарит гостям из Чувашии новую книгу «Чувашские сказки» (на русском языке), напечатанную шрифтом Брайля, с элементами рельефной графики и изданную в библиотеке специально в рамках акции «Чувашская книга на Уральской земле». Также состоятся концерты чувашских песен и премьерный показ мультфильма «Иван батыр» из цикла «Волжские богатыри» с тифлокомментарием по мотивам чувашских сказок, подготовленным в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых тифлокомментатором Марией Бельковой.

Кроме того, будет презентована выставка книг специальных форматов из фонда Библиотеки для слепых, собранных благодаря акциям «Татарская книга на уральской земле», «Башкортостан в специальных форматах», «Удмуртская книга на уральской земле» и «Марийская книга на уральской земле».

15 августа в 15.00 акция продолжится в Билимбае, где гости проведут аналогичную презентацию, а также побывают на экскурсиях по библиотеке № 17 (ул. Коммуны, д. 2), в Доме народной культуры и в Правленском саду.

16 августа в 10.00 акция будет презентована в Сысертском районе, в поселке Октябрьский (Октябрьский сельский дом культуры им. П. Г. Зуева; ул. Чапаева, 2 А).

Акция-тифлотурне «Чувашская книга на Уральской земле» проводится в рамках реализации комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы».



12:45 Нижний Тагил (администрация города, ул. Пархоменко, 1а). Состоится первая приемка улиц, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приемочная комиссия будет работать на улицах Басова, Хвойная, Товарный двор. В мероприятии примут участие глава города Владислав Пинаев, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Автобус для журналистов отправится в 12.45 от здания администрации.



15:00 Первоуральск (ул. Фурманова, 23). Одно из первых предприятий, заключивших с правительством Свердловской области соглашение о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – «Группа Ермак» подведет промежуточные итоги работы на промышленной площадке.

Участники проекта на безвозмездной основе под руководством экспертов Федерального центра компетенций внедряют принципы бережливого производства, проводят оптимизацию технологических процессов, а также обучение работников.

В пресс-подходе по итогам обсуждения первых результатов примут участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, заместитель директора ООО «Группа Ермак» Дмитрий Нечаев, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Александр Водопьянов.

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