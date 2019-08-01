Анонсы событий на 14 августа

19:23 | 13.08.2019

9:30 Дворец молодежи (ул. Ясная, 5). Региональный оператор по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» проведет познавательный квест для воспитанников организованного здесь экологического лагеря.

Квест состоит из шести практических заданий, задача которых – научить школьников ответственному отношению к потреблению ресурсов и окружающей среде. В ходе него команды узнают, как сортировать мусор и беречь воду, а также смогут проявить творческие навыки, изобретая собственный знак защиты окружающей среды.

В завершение мероприятия все ребята получат от регионального оператора памятные призы.

Проведение экологических квестов Спецавтобаза начала с июля 2019 года. За это время их участниками стало около трехсот отдыхающих в школьных лагерях Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Завершить экоквесты регоператор планирует до конца школьных каникул, а во время учебного года сотрудники ЕМУП начнут в школах обучающие мероприятия в формате открытых уроков. Для того, чтобы присоединиться к одному из проектов, педагогам достаточно направить заявку на электронный адрес KireevaKA@sab-ekb.ru



10:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-завтрак на тему «Создание первого на Урале центра франчайзинга как инструмента господдержки малого бизнеса».

Участвуют министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, исполняющий обязанности директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разуваев.

Своим опытом также поделятся предприниматели, уже получившие поддержку Уральского центра франчайзинга.

Уральский центр франчайзинга создается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соглашение о его создании было подписано на полях международной выставки ИННОПРОМ-2019 между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и региональным представителем Российской ассоциации франчайзинга.



11:00 Площадка у здания на Малышева, 101. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов вручит ключи от трех снегоболотоходов «Кречет» специалистам департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Решение о проведении модернизации технопарка государственного надзора департамента было принято правительством Свердловской области. Средства на покупку техники в размере 18 миллионов 611 тысяч рублей выделены из областного бюджета. Плавающие снегоболотоходы в распоряжении госинспекторов впервые. Машины обладают всеми необходимыми для ведения надзорных мероприятий характеристиками и позволят инспекторам эффективно выполнять работу по охране диких животных и водных биоресурсов области, а также оперативно обнаруживать и пресекать незаконные действия браконьеров.



12:20 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур «Лучшее детям», в рамках которого Глава Екатеринбурга Александр Высокинский откроет сразу три учреждения для юных горожан:

- Школа №1;

- Детский сад №16;

- Межшкольный стадион лицея № 109.



14:00 Министерств образования Свердловской области (ул. Малышева, 33, 1 этаж). Состоится сбор школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Иркутской области «Рюкзак для друга». Организатором акции выступает Российской движение школьников при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и Всероссийского корпуса спасателей.



15:00 Площадь Уральского добровольческого танкового корпуса (перед ж/д вокзалом). Стартует мотопробег регионального клуба «Черные ножи» по городам Республики Казахстан «Единая история», посвященный 75-летию Великой Победы. В церемонии примет участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Во время мотопробега запланированы встречи с местным населением у мемориалов Великой отечественной войны, совместные мероприятия с соотечественниками, казахстанскими байкерами, СМИ. Акция, задачей которой является противодействие попыткам фальсификации истории и содействие сохранению общей исторической памяти, проходит при поддержке правительства Свердловской области в сотрудничестве с Посольством России в Казахстане. Маршрут мотопробега: Костанай, Атбасар, Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Алматы.

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