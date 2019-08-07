Анонсы
18:08 | 8.08.2019
Анонсы событий на 9 августа
В церемонии также участвует генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
Сбор журналистов на площадке у VIP-терминала Кольцово проводится 9 августа с 9.00 до 9.20.
10:00 набережная Рабочей Молодёжи, 50. Благотворительная акция по очистке от мусора участка прибрежной территории реки Исеть от улицы Крылова до улицы Челюскинцев стартует в 10:00.
Планируется, что около 100 специалистов клининговой сферы проведут на территории сбор мусора и валежника. Сотрудников легко будет узнать по специальной одежде и спец. инвентарю.
10:00 Октябрьская площадь. В рамках подготовки к празднованию Дня города на Октябрьской площади в 10:00 откроется лаборатория Мастерской «Сделано в Картонии», в рамках которой будет организована стажировка для всех, кто интересуется уличным театром и современным искусством. Лабораторию представляет Управление культуры Администрации города и «Дирекция городских праздничных мероприятий» при поддержке Ельцин Центра.
Организаторы вместе с участниками направления «Дизайн» займутся написанием сценария, строительством мобильных арт-объектов из картона, в течение недели будут придумывать перформансы и репетировать.
11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг о ходе подготовки и проведении Международного марафона «Европа-Азия». На вопросы журналистов ответит начальник Управления по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина и Директор серии забегов «Европа-Азия» Андрей Уткин.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам внедрения системы "Меркурий" в Свердловской области за истекший год.
Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова и руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова расскажут об итогах внедрения системы "Меркурий" в Свердловской области с июля 2018 года, о нововведениях в отношении системы, обозначат плюсы и минусы введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), а также пояснят, является ли введение ЭВС гарантией защиты потребителя от фальсифицированной продукции. Также спикеры обсудят запрос Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в правительство РФ с просьбой перенести внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) готовой молочной продукции, которое должно состояться 1 ноября, на срок, необходимый для проведения эксперимента по маркировке (по 29 февраля 2020 года).
Автоматизированная информационная система "Меркурий" предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
15:00 Нижний Тагил (ул. Мира, 2). Состоится открытие крупнейшей в регионе коммуникационной площадки для предпринимателей – центра «Мой бизнес».
Участие в открытии примут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.
Центры «Мой бизнес» – это новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Открытие центра в Нижнем Тагиле станет самым знаковым мероприятием в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году в Свердловской области.
В программе:
В 14:00 посещение предприятия в Нижнем Тагиле, получившего финансовую господдержку через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства – компания «Iridium Mobile» разрабатывает софт для «умных» домов, и экспортирует свой продукт в 72 страны мира. Разработками этой IT-компании пользуются в Ельцин-центре, небоскребе «Исеть», «Екатеринбург-Арене». Кроме уральских объектов, софт тагильчан используют в самом высоком здании мира — небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ, Храме царя Соломона в Бразилии, здании Европарламента в Брюсселе, в парке развлечений в Южной Корее.
В 15:00 – торжественное открытие центра «Мой бизнес»
В 15:20 – подписание соглашений о сотрудничестве между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области, СОФПП и образовательными учреждениями: Совет директоров профессиональных образовательных учреждений Горнозаводского округа и Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета.
В 15:30 – пресс-подход с участием официальных лиц.
Автобус для СМИ отправится в 10.40 от здания правительства (Октябрьская площадь, 1)
© «Вечерние Ведомости»
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