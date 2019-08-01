Анонсы событий на 8 августа

18:49 | 7.08.2019

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому авиационному фестивалю "Крылья Урала".

10 и 11 августа 2019 года на аэродроме "Логиново" в пятый раз пройдет Всероссийский авиационный фестиваль "Крылья Урала". Мероприятие дебютировало в 2015 году, собрав на 275 гектарах два десятка воздушных судов, несколько команд парашютистов и более 3000 зрителей.

Председатель Регионального отделения Общероссийской организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало, начальник Екатеринбургского Авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Александр Ковалев, председатель правления Ассоциации сверхлёгких воздушных судов Вадим Ветчанин, шеф-пилот воздухоплавательного клуба "Небо Урала" Юлиан Титов, руководитель дельтапланерного клуба "Ламинар" Сергей Кожин и администратор парапланерной школы Юлия Назимова расскажут о подготовке к Всероссийскому авиационному фестивалю "Крылья Урала", поделятся информацией об участниках соревнования и программе мероприятий.



15:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 марта, 15). Состоится торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня строителя. Работников стройиндустрии поздравит вице-губернатор Сергей Бидонько и Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Заслуженным строителям региона будут вручены почетные грамоты губернатора Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и другие награды Строительного сообщества Свердловской области.



16:00 Администрация Ленинского района Екатеринбурга (ул. Чернышевского, 2). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет выездной прием граждан Ленинского района уральской столицы.

Напомним, аналогичные приемы уже прошли в Чкаловском, Железнодорожном и Октябрьском, Кировском и Верх-Исетском районах уральской столицы. В ближайшие недели возможность обратиться напрямую к Главе Екатеринбурга получат жители Орджоникидзевского районов.

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