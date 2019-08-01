Анонсы событий на 7 августа

18:04 | 6.08.2019

11:00 Тавда (Центральная площадь, около кинотеатра «Россия»). Состоится акция #ДобровГород, в которой примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

В рамках акции состоятся приёмы пациентов специалистами, обследования населения на маммографе и передвижном флюорографе. Будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» с приёмом населения врачом-терапевтом, оптометристом, проведение ЭКГ, измерение артериального давления, профилактическое консультирование по предупреждению рисков развития болезней системы кровообращения.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральской транспортной прокуратуры в первом полугодии 2019 года.

Исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов и заместитель Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев расскажут о ситуации с безопасностью на транспорте в УрФО в первом полугодии 2019 года, озвучат статистику зафиксированных нарушений, поделятся информацией о наиболее интересных эпизодах в работе ведомства за истекший период, обозначат перспективы работы Уральской транспортной прокуратуры во втором полугодии 2019 года.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Свердловской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Комольцев, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о сроках, целях и целевых показателях реализации проекта, о ремонтных работах на дорогах Свердловской области, поделятся информацией о бюджетных средствах, которые направлены на реализацию национального проекта в Свердловской области, обозначат планы до конца 2019 года, а также проинформируют о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

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