Анонсы
18:04 | 6.08.2019
Анонсы событий на 7 августа
В рамках акции состоятся приёмы пациентов специалистами, обследования населения на маммографе и передвижном флюорографе. Будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» с приёмом населения врачом-терапевтом, оптометристом, проведение ЭКГ, измерение артериального давления, профилактическое консультирование по предупреждению рисков развития болезней системы кровообращения.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральской транспортной прокуратуры в первом полугодии 2019 года.
Исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов и заместитель Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев расскажут о ситуации с безопасностью на транспорте в УрФО в первом полугодии 2019 года, озвучат статистику зафиксированных нарушений, поделятся информацией о наиболее интересных эпизодах в работе ведомства за истекший период, обозначат перспективы работы Уральской транспортной прокуратуры во втором полугодии 2019 года.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Свердловской области.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Комольцев, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о сроках, целях и целевых показателях реализации проекта, о ремонтных работах на дорогах Свердловской области, поделятся информацией о бюджетных средствах, которые направлены на реализацию национального проекта в Свердловской области, обозначат планы до конца 2019 года, а также проинформируют о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог.
Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
20:54 | 6.08.2019
Суд вынес приговор екатеринбуржцам, убившим бывшего водолаза МЧС
20:33 | 6.08.2019
В 2019 году в Екатеринбурге заменят лифты в 52 многоквартирных домах
20:04 | 6.08.2019
В Екатеринбурге на Химмаше вырубили аллею на улице Грибоедова
19:51 | 6.08.2019
Глава Екатеринбурга объявил конкурс дизайн-проектов стел на въезде в уральскую столицу
19:04 | 6.08.2019
Из-за ремонта в августе в Екатеринбурге будет перекрыт ряд улиц
18:38 | 6.08.2019
В Екатеринбурге наградили лучших спортсменов
18:20 | 6.08.2019
В Нижнем Тагиле двое пенсионеров стали жертвами мошенников
18:08 | 6.08.2019
В поселке Буланаш благодаря прокуратуре и депутату Госдумы решили вопрос с подтоплением населенного пункта
17:55 | 6.08.2019
В Екатеринбурге в воскресенье перекроют дороги в центре и на ВИЗе
17:34 | 6.08.2019
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге сильный ветер обрушивает деревья и сносит заборы
17:15 | 6.08.2019
Екатеринбургские врачи провели операцию мальчику, которому пьяный мужчина прострелил голову в Нижнем Тагиле
16:25 | 6.08.2019
В Екатеринбурге пройдет первенство мира по парусному спорту
16:22 | 6.08.2019
В Курганской области клещи стали менее активны
15:51 | 6.08.2019
В Екатеринбург приехал видеоблогер Эрик Давидович
15:29 | 6.08.2019
В Нижний Тагил привезли чемпионский пояс турнира «Вторжение ММА»
14:55 | 6.08.2019
Свердловская область заняла девятое место в рейтинге самых театральных регионов России
14:01 | 6.08.2019
В Кургане природоохранная прокуратура обнаружила в питьевой воде превышение марганца и железа
13:48 | 6.08.2019
В Свердловской области прошло открытие «Моста Дружбы»
13:12 | 6.08.2019
Электропоезд «Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Серовом уже в это воскресенье
12:48 | 6.08.2019
Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности завода по производству гранита в Полевском
12:37 | 6.08.2019
В Камышлове местный главный «афганец» ударил и плюнул в лицо девушке-подростку
12:11 | 6.08.2019
Прикамцы смогут принять участие в разработке афиши для окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
11:17 | 6.08.2019
«Уральская футбольная академия» объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит новый спортивный центр
11:16 | 6.08.2019
Жители уральского села собираются на народный сход после планов построить около населенного пункта мусорный полигон
10:57 | 6.08.2019
Завершился традиционный Свято-Серафимовский Белогорский крестный ход
10:44 | 6.08.2019
В Екатеринбурге продолжают бороться с нелегальными киосками
10:40 | 6.08.2019
Омбудсмен по правам человека подписал договор о сотрудничестве с ректором Курганского госуниверситета
10:13 | 6.08.2019
Свердловский боксер будет представлять чемпионат мира по боксу-2019