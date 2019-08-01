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18:04 | 5.08.2019

Анонсы событий на 6 августа

10:00 ул. Попова, 9. Состоится пресс-тур по лучшим объектам фестиваля уличного искусства «Стенография-2019». В рамках мероприятия журналисты смогут увидеть лучшие граффити – выбор экспертов и организаторов фестиваля. Будут представлены, как завершенные работы, так и арт-объекты, которые находятся в процессе создания.

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной выставки "Ирбитская ярмарка - 2019".
Начальник управления культуры, физической культуры и спорта города Ирбита Наталья Коробейникова, заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, уполномоченный Торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков и генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов расскажут о подготовке к ярмарке, огласят программу, проинформируют об официальных, культурно-массовых и деловых мероприятиях ярмарки, о присутствии почетных гостей, а также поделятся информацией о количестве и географии участников ярмарки.
Ирбитская ярмарка – одна из старейших ярмарок в России. Проводится с 1643 года. Ежегодно на ярмарке уделяется большое внимание продолжению традиций, сохранению и продвижению народно-художественных промыслов. Часть ярмарочного пространства становится "Городом мастеров" – выставкой-ярмаркой современных и традиционных ремесел. В 2019 году Ирбитская ярмарка пройдет с 9 по 11 августа.

15:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.
В повестке заседания — рассмотрение проектов постановлений, направленных на развитие промышленности, образования, здравоохранения, ЖКХ и других сфер жизни и деятельности региона.

© «Вечерние Ведомости»

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