Анонсы
18:04 | 5.08.2019
Анонсы событий на 6 августа
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной выставки "Ирбитская ярмарка - 2019".
Начальник управления культуры, физической культуры и спорта города Ирбита Наталья Коробейникова, заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, уполномоченный Торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков и генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов расскажут о подготовке к ярмарке, огласят программу, проинформируют об официальных, культурно-массовых и деловых мероприятиях ярмарки, о присутствии почетных гостей, а также поделятся информацией о количестве и географии участников ярмарки.
Ирбитская ярмарка – одна из старейших ярмарок в России. Проводится с 1643 года. Ежегодно на ярмарке уделяется большое внимание продолжению традиций, сохранению и продвижению народно-художественных промыслов. Часть ярмарочного пространства становится "Городом мастеров" – выставкой-ярмаркой современных и традиционных ремесел. В 2019 году Ирбитская ярмарка пройдет с 9 по 11 августа.
15:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.
В повестке заседания — рассмотрение проектов постановлений, направленных на развитие промышленности, образования, здравоохранения, ЖКХ и других сфер жизни и деятельности региона.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
21:27 | 5.08.2019
В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори
19:32 | 5.08.2019
В автомобиль мэра Екатеринбурга в центре города врезался грузовик
19:22 | 5.08.2019
Власти договорились о проведении экспертиз для строительства биатлонного комплекса в Екатеринбурге
17:33 | 5.08.2019
В Екатеринбурге в День железнодорожника устроили гонки на дрезинах
16:50 | 5.08.2019
Стрелял по банкам, а попал в голову: в Нижнем Тагиле мальчик пострадал от неудачливого «снайпера»
16:40 | 5.08.2019
В курганском детском саду «Малышок» произошел несчастный случай
16:31 | 5.08.2019
В Екатеринбурге конкурс на очистку Шарташа объявлен несостоявшимся
16:10 | 5.08.2019
В Екатеринбурге просят перенести остановку на ВИЗе, чтобы расширить территорию храма
15:42 | 5.08.2019
В Екатеринбурге могут раньше начать отопительный сезон
15:24 | 5.08.2019
В Екатеринбурге мужчина пытался вывести старинную скрипку в Китай
15:07 | 5.08.2019
МЧС Курганской области предупреждает о непогоде
14:50 | 5.08.2019
В Екатеринбург пришли вирусные инфекции
14:08 | 5.08.2019
В Свердловской области более 1,5 тысяч жительниц отдаленных поселков пройдут маммографию
13:31 | 5.08.2019
В Свердловской области стали известны планы строительства новых школ
12:57 | 5.08.2019
Подарок для новорождённых в Пермском крае дополнят
12:57 | 5.08.2019
Генконсул США покидает свой пост в Екатеринбурге
12:24 | 5.08.2019
«Был вооружен предметом, похожим на пистолет»: в Екатеринбурге на отделение «Почты России» совершен налет
11:49 | 5.08.2019
В Кургане по вине водителя легковушки погиб 25-летний мотоциклист
11:46 | 5.08.2019
В Нижнем Тагиле «похоронили» мост через городской пруд
11:11 | 5.08.2019
«Рядом со школой № 41 ходить небезопасно»: в Екатеринбурге снесут школу на улице Котельникова
11:10 | 5.08.2019
Шумков: «У Катайского насосного завода ситуация непростая»
10:41 | 5.08.2019
В Нижнем Тагиле сбили женщину, переходившую дорогу по «зебре»