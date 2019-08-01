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17:50 | 2.08.2019

Анонсы событий на 3 августа

3 августа

10:00 Невьянск. С Свердловской области пройдут культурные и туристические мероприятия.
В 10.00 в Невьянском государственном историко-архитектурном музее начнется День Невьянской наклонной башни Демидовых. С 10.00 начнется работа ярмарки и аттракционов, а также каждые 20 минут будут проводиться экскурсии (за дополнительную плату). В 13.00 начнется интерактивная музейная программа «На Урале – город есть…». С 17.00 до 23.00 пройдет концертная программа «85-летию Свердловской области посвящается…». Зрители увидят Шоу барабанов, выступление камерного оркестра B-A-C-H (Екатеринбург), #Группы ГОДЖИ (Екатеринбург), также Сергей Бобунец исполнит лучшие песни из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» Кроме того, будет представлено уникальное пиротехническое шоу.
В 11.00 в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана (Пригородный район, село Мурзинка, ул. Декабристов, 14 А) состоится VIII открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона». Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
В программе фестиваля ярмарка изделий мастеров народных художественных изделий и мастеров художественной обработки камня, мастер-классы, конкурс народной песни, народные гулянья «Ильин день». Фестиваль проводится при поддержке администрации Горноуральского городского округа, регионального министерства инвестиций и развития Свердловской области, Центра развития туризма Свердловской области.
Центром развития туризма Свердловской области будет организован бесплатный трансфер из Екатеринбурга и Нижнего Тагила до села Мурзинка и обратно.

12:00 Камышлов. Стартуют праздничные мероприятия, приуроченные к дню города – фестивали UralTerraJazz, «Земляничный джем» и Kamyshlov-art-Sand. Планируется, что участие в мероприятиях примет председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, художественный руководитель фестиваля UralTerraJazz, народный артист России Даниил Крамер.
На фестивале «Земляничный джем» молодые кондитеры будут бороться в конкурсе «Земляничный десерт-2019» и создадут настоящие кулинарные шедевры. Также состоится костюмированное шествие, в котором примут участие более тысячи человек. Кроме того, по словам организаторов, в ходе фестиваля будет приготовлен огромный земляничный торт, которым угостят гостей. Фестиваль скульптур из песка в этом году будет посвящен проходящему в Свердловской области Году П.П. Бажова. Музыкальная программа фестиваля UralTerraJazz опубликована на официальном сайте.
Для удобства гостей Камышлова 3 августа будут запущены дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга до Камышлова и обратно, которые будут следовать с остановками «Первомайская» и «Шарташ». Время в пути составит 2 часа 25 минут. График движения поезда разработан таким образом, чтобы по возвращении в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро. Билеты можно приобрести в пригородных кассах и мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.
Пригородный поезд № 7226 сообщением «Екатеринбург-Пассажирский – Камышлов» отправляется с железнодорожного вокзала в 9.35, с остановочной платформы «Первомайская» в 9.41, минует станцию «Шарташ» в 9.45 и прибывает в Камышлов в 12.00.
Пригородный поезд № 7225 сообщением «Камышлов – Екатеринбург-Пассажирский» отправляется в 20.25, прибывает на станцию «Шарташ» в 22.36, на остановочную платформу «Первомайская» – в 22.40, а на вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» – в 22.46.

© «Вечерние Ведомости»

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