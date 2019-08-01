Анонсы
17:58 | 1.08.2019
Анонсы событий на 2 августа
Завершен этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборах всех уровней, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
О том, какие выборы пройдут, а также о том, сколько кандидатов примут в них участие, расскажет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.
12:30 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной на тему реализации нацпроекта «Культура» в Свердловской области.
Среди позиций проекта «Культурная среда» – оснащение 28 образовательных учреждений музыкальными инструментами и необходимым оборудованием; проведение в 2019 году капитального ремонта семи культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности на территории четырех муниципальных образований; открытие виртуальных концертных залов в Новоуральске, Среднеуральске, Красноуральске, Верхней Пышме, Лесном и Нижней Туре и тд. Также министр расскажет, как в Свердловской области реализуется программа «Школа директора» для руководителей учреждений культуры, о возможности для рядовых сотрудников повысить квалификацию в ведущих российских вузах.
14:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования системы финансов Свердловской области.
В торжестве примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководители федеральных и региональных органов власти, финансисты, ветераны отрасли.
После завершения мероприятия в правой части вестибюля первого этажа пройдет пресс-подход заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова и заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.
14:00 Село Ильинское городского округа Богданович (СДК, ул. Ленина, д. 36 «А»). Состоится II Областной фестиваль «Ильин день». В мероприятии примут участие профессиональные и любительские коллективы художественного творчества, отдельные исполнители, представляющие традиционную русскую культуру, а также мастера декоративно-прикладного творчества, представляющие округа и муниципалитеты Свердловской области.
Номинации фестиваля: вокал, хореография, инструментальное творчество, национальное подворье, декоративно-прикладное творчество.
Программа:
14.00 - 18.00 Выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов и ремёсел.
14.00 -18.00 Работа национальных подворий.
14.00 Торжественное открытие фестиваля с участием почётных гостей.
14.30 - 17.30 Гала-концерт победителей в номинации «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество».
17.30 - 18.00 Награждение победителей фестиваля по номинациям.
© «Вечерние Ведомости»
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