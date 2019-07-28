Анонсы
18:25 | 31.07.2019
Анонсы событий на 1 августа
Члены кабинета министров рассмотрят более 50 проектов постановлений, направленных на социальное и экономическое развитие региона.
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Начнется пресс-тур по объектам конкурса городских цветников. Напомним, конкурс на лучшее цветочное оформление проходит в Екатеринбурге с 2005 года. Его основная цель - внедрение новых методов и улучшение оформления городской территории. Принять участие в нем могут все желающие: жители, предприятия потребительского рынка, промышленности, образования, культуры и других сфер. Учредителем конкурса является Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга.
Об особенностях конкурса в этом году расскажут, а также поделятся с журналистами своими впечатлениями от увиденного члены конкурсной комиссии
11:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж). Начнет работу семинар «Уральские встречи» – постоянная площадка для обмена опытом финансистов со всей страны. Здесь соберутся более 250 человек, представители всех муниципалитетов Свердловской области и более 20 регионов России. В работе семинара примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель губернатора – министр финансов региона Галина Кулаченко, исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Анна Ускова, представители Минфина России и федеральные эксперты.
Финансисты обсудят вопросы формирования, реализации и мониторинга нацпроектов на региональном уровне, а также познакомятся с новациями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В 13.30 в цокольном этаже состоится пресс-подход заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и начальника управления проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве РФ Ильи Винокурова.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, сообщат о перспективах развития региона во второй половине 2019 года и озвучат планы на осеннюю сессию.
14:00 Администрация Верх-Исетского района (ул. Московская, 27). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведёт выездной приём жителей Верх-Исетского района уральской столицы. Аналогичные приемы уже прошли в 4 районах города. В ближайшие недели возможность обратиться напрямую к Главе Екатеринбурга получат жители Ленинского и Орджоникидзевского районов.
15:00 Академии волейбола имени Н.В.Карполя (ул. Машинистов, 1 – ул. Готвальда, 12а – ул. Одинарка, 6). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии закладки первого камня в основание Академии волейбола имени Н.В.Карполя.
Участие в торжественном мероприятии также примут глава Екатеринбурга Александр Высокинский, главный тренер волейбольной команды «Уралочка – НТМК», заслуженный тренер России Николай Карполь, директор компании – главного подрядчика строительства «Регионспецстрой» Евгений Гончаров.
Спортивный комплекс, создаваемый по поручению губернатора Евгения Куйвашева, станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка». Кроме того, академию предполагается задействовать во время проведения летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
Проект реализуется при участии Фонда губернаторских программ Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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