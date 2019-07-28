Анонсы событий на 31 июля

19:37 | 30.07.2019

10:00 Нижний Тагил (производственная площадка «СТЭП», ул. Максима Горького, д.1). Состоится обсуждение промежуточных итогов участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

На предприятии в течение трех месяцев внедряются принципы бережливого производства, в качестве пилотного выбран участок по сбору низковольтных комплектных устройств. В перспективе опыт участка-образца будет растиражирован на все предприятие.

В 10.00 – подведение промежуточных итогов

В 11.00 – осмотр участка, где внедряются принципы бережливого производства

В 11.30 – пресс-подход с участием рабочих предприятия, директора ООО «СТЭП» Владимира Курбанова, эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Напомним, основная задача национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. На территории Среднего Урала до конца 2024 года планируется вовлечь более 300 региональных производителей в процесс перехода на более эффективные схемы работы.



10:00 ул. Бардина, 41. Сотрудники МЧС и представители комиссии по делам несовершеннолетних проводят профилактический рейд по местам проживания неблагополучных семей.



10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю песни "Знаменка".

В этом году фестиваль пройдет со 2 по 4 августа на берегу реки Пышма у подножия Дивьей горы Сухоложского района Свердловской области.

Член оргкомитета фестиваля Мария Шишова, член оргкомитета, руководитель конкурса "Парочка Знаменки" Наталья Стенина, член оргкомитета фестиваля Елена Драган и член оргкомитета фестиваля Анна Лепинских расскажут о конкурсной, спортивной и творческой программах этого года, поделятся информацией об участниках и гостях фестиваля, назовут хэдлайнеров и ответят на вопросы журналистов.

"Знаменка" — всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов. Ежегодно проводится с 1978 года. Проводится в первые пятницу — воскресенье августа. В фестивале принимают участие члены студенческих отрядов, которые исполняют свои авторские песни, а также известные российские звёзды в качестве хедлайнеров.



12:00 ул. Луначарского, 203. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков в ходе выездного совещания с участием специалистов регионального управления автомобильных дорог проинспектирует ход работ на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Министр, в частности, оценит ход работ на финальном участке второго пускового комплекса (подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург-Полевской) и подготовку к работам на третьем пусковом комплексе (автодорога Екатеринбург-Полевской – подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал»). Также запланирован осмотр реконструкции участка Семь Ключей – Большой Исток.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная международному шахматному фестивалю EURASIA OPEN.

Международный фестиваль EURASIA OPEN на призы СКБ Контур —масштабное шахматное событие Уральского региона. Впервые он прошел в 2017 году, собрав 300 шахматистов, в 2018 году — уже более 800 игроков из России, Казахстана и Армении. В этот раз ожидается более 1000 участников — любителей и шахматных профессионалов из многих российских регионов и других государств.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян, генеральный директор СКБ Контур Евгений Филатов, международный гроссмейстер Сергей Карякин, президент Федерации шахмат Свердловской области, почетный консул Индии Андрей Симановский, гроссмейстер, входящий в топ-30 сильнейших шахматистов мира Пентала Харикришна расскажут о значении фестиваля для региона, о мерах поддержки шахматного спорта, обозначат перспективы развития Федерации шахмат Свердловской области, подробно остановятся на программе мероприятий фестиваля, количестве и географии участников.



16:00 Загородный центр «Таватуй». Состоится ежегодный областной патриотический фестиваль «Зарница – Гонка героев». В нем примут участие сборные из восьми оздоровительных лагерей Свердловской области, планируется, что их будут поддерживать 400 болельщиков. Для участников подготовлена трасса из 10 непростых этапов, в числе которых катание на гигантских лыжах, проход туннеля и переправа на руках. Организаторы фестиваля – Дворец молодежи и министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

«Гонка героев» на базе загородного центра «Таватуй» пройдет в третий раз. Фестиваль пользуется большой популярностью, число участников и зрителей с каждым годом растет. Завершением большого праздника станет творческий концерт, подготовленный коллективами загородного центра и гостями из других лагерей, дискотека под открытым небом и салют.

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