Анонсы
18:09 | 29.07.2019
Анонсы событий на 30 июля
Благодаря отремонтированному гидроузлу от угрозы подтопления домов будут надежно защищены жители деревни Пелевина, 25 гектаров сельскохозяйственных угодий и 90 километров дороги. Предотвращенный ущерб от возможного затопления оценен более чем в 22 миллиона рублей.
Образованный плотиной водоём будет также поддерживать уровень воды в колодцах и обеспечит необходимое водоснабжение населённого пункта. Кроме этого будет обеспечено сохранение транспортной сети, поскольку по гребню плотины проходит автомобильная дорога, которая соединяет поселок Байкалово и село Слобода Туринская.
Пелевинский гидроузел был введен в эксплуатацию в 1971 году. Срок эксплуатации гидроузла составляет 45 лет. Работы по капитальному ремонту Пелевинской плотины велись с 2018 года. Общая стоимость работ составила более 19 млн. рублей. Средства на реконструкцию сооружения в течение двух лет выделялись из федерального, областного и местного бюджетов.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VII Международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове.
И.о. начальника отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Лилия Механова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, глава Камышловского ГО Алексей Половников, программный директор фестиваля Ярослав Сартаков и заместитель генерального директора АО "Свердловская пригородная компания" Дмитрий Суриков расскажут о программе и новинках джазового фестиваля, а также о географии участников, обозначат его место в культурной жизни Свердловской области, озвучат имена хэдлайнеров.
Оpen-air фестиваль UralTerraJazz состоится 3 августа. Лозунг фестиваля в 2019 году — Танцуют все!
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы уральских поисковиков в первом полугодии 2019 года.
Председатель Совета Свердловской областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова, члены поискового отряда "Поиск" (г. Ревда) Елизавета Золотарева и Валерия Ахмирова, руководитель архивной группы, заместитель директора Новоуральского технологического колледжа Лариса Чагина расскажут о результатах поисковых экспедиций "Вахта Памяти" на места боев Великой Отечественной войны, в Ленинградскую, Волгоградскую, Псковскую и Новгородскую области, поделятся информацией об архивной работе, о результатах деятельности по привлечению детей и молодежи к мемориальной деятельности, подведут итоги областных акций "Вспомним всех поименно" и "Судьба солдата".
В 2019 году Свердловская областная общественная молодежная организация "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" отмечает 30-летие.
16:00 Резиденция губернатора Свердловской области (Горького, 21). Состоится заседание региональной Общественной палаты. Темами заседания станут реализация в Свердловской области национальных проектов, а также подготовка региона к Всемирной летней Универсиаде 2023 года. Ожидается, что участие в заседании примут первый заместитель губернатора Алексей Орлов, а также директор Института физической культуры УрФУ Евгений Шурманов.
© «Вечерние Ведомости»
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