Анонсы событий на 27, 28 и 29 июля

18:36 | 26.07.2019

27 июля



9:30 УрФУ (ул. Мира, 19). 27 и 28 июля в Уральском федеральном университете пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», направленного на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий.

Отбор для участия в региональном этапе прошли 123 человека — это специалисты в сфере информационных технологий, дизайна и управления проектами.

Очным форматом проведения конкурса является хакатон — соревнование, во время которого IT-специалисты в составе команд разрабатывают прототипы цифровых продуктов в течение ограниченного промежутка времени. Задачи хакатонов регионального этапа конкурса направлены на создание цифровых сервисов в следующих направлениях: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государственные услуги.

Конкурс является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» наряду с конкурсами «Лидеры России», «Я — профессионал» и «Мой первый бизнес».

Лучшие участники конкурса получат возможность побороться за грант Фонда содействия инновациям, получить денежный приз в размере 500 000 рублей на команду и дополнительные призы от партнеров конкурса. Они также смогут пройти преакселерационную программу, вывести свой продукт на рынок и получить предложения о работе от ведущих компаниях России.

Программа регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»

27 июля:

09:30 — регистрация, кофе-брейк (участники находят столы с названием своей команды), сбор участников в месте открытия хакатона.

11:00 — Старт хакатона, вступительное слово организаторов и партнеров, презентация задач.

12:00 — начало работы над проектами и консультация с экспертами.

13:00 — обед.

14:00 — продолжение работы в командах.

15:00 — чек-поинт №1 (промежуточная проверка результатов, отражающая динамику работы команд за определенный промежуток времени).

16:00 — окончание консультаций с экспертами.

19:00 — ужин.

20:00 — продолжение работы в командах.

22:00 — ночной режим работы (команды самостоятельно работают над прототипами в ночное время).

28 июля:

09:00 — завтрак.

10:00 — мастер-класс по защите проектов.

11:00 — чек-поинт №2, консультация с экспертами.

13:00 — обед.

16:00 — окончание работы над проектами и выгрузка результатов.

17:00 — презентация проектов.

19:00 — ужин.

20:00 — подведение итогов, награждение и завершение хакатона.



10:00 «Летофест» (конноспортивный комплекс «Дубрава»). Стартуют Международные соревнования по конкуру на Кубок имени первого Президента России Бориса Ельцина и всероссийские соревнования по конкуру на Кубок губернатора Свердловской области.

В программе мероприятий — показательные выступления роты почетного караула, выставка ретро-автомобилей музея УГМК, экскурсии к лошадям, гастрономическая ярмарка, выступления творческих коллективов.



10:30 Село Мраморское (Полевской ГО, Дом культуры, ул. 1 Мая, 34). В рамках арт-фестиваля «Мраморная миля» пройдет День мраморной музыки.

В этот день впервые пройдет концерт «Музыка древнего моря». Коллективы сыграют прямо на дне мраморного карьера на глубине в 57 метров. Хедлайнер проекта — камерный оркестр «В-А-С-Н».



11:00 Площадь Труда. 27 и 28 июля с 11.00 до 18.00 на Площади Труда в Екатеринбурге пройдут культурно-просветительские мероприятия.

В частности, с целью популяризации творческого наследия Среднего Урала и поддержки народных художественных промыслов региона будет проведена ярмарка изделий мастеров и предприятий народных промыслов и ремесел Свердловской области. На ней представят камнерезно-гранильное и ювелирное производство, лаковую роспись по металлу, художественную обработку бересты, деревообрабатывающие промыслы, производство изделий из керамики и фарфора, художественный текстиль. В рамках работы ярмарки пройдут бесплатные показательные мастер-классы по уральским ремеслам.

Также на площади Труда будет работать «Читальный зал под открытым небом». Проект реализуется в целях формирования у жителей региона интереса к чтению.



29 июля



14:00 Академический (ул. Академика Сахарова, 53). Торжественно откроется Аллея финансистов. В мероприятии примет участие заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, руководители «РГС – Академическое» и Регионального Центра финансовой грамотности, бойцы студенческих строительных отрядов, уральские финансисты.

Сто шаровидных ив в подарок жителям Екатеринбурга финансисты посадили к своему юбилею – столетию Минфина, который отметят 1 августа. Сейчас, когда ивы прижились и украсили микрорайон, решено превратить это место в Аллею финансовых советов. Здесь будут установлены таблички с советами о том, как правильно относится к личным финансам. Гости мероприятия примут участие в финансовой викторине.

Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева принята программа повышения финансовой грамотности в Свердловской области до 2023 года, ее оператор - Региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования финансовой системы Свердловской области, Минфин региона стал инициатором проведения уроков финансовой грамотности для школьников на тему «Бюджет страны, города, семьи». Такие уроки прошли во всех муниципалитетах региона, в них приняли участие более 15 тысяч уральских школьников. Также сотрудники Минфина прочитали лекции для студентов вузов Екатеринбурга.



17:00 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» (западное крыло, зал пригородных касс). Состоится музыкальный флешмоб, предваряющий проведение в Камышлове VII международного фестиваля UralTerraJazz. Коллектив Kickin’ Jass Orchestra исполнит для пассажиров эстрадные джазовые композиции.

Напомним, фестиваль пройдет 3 августа. По традиции событие состоится одновременно с кулинарным фестивалем «Земляничный джем» и фестивалем скульптур из песка Kamyshlov-art-Sand. Для удобства гостей UralTerraJazz 3 августа будут запущены дополнительные пригородные поезда сообщением «Екатеринбург-Камышлов-Екатеринбург».

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