Анонсы
18:36 | 26.07.2019
Анонсы событий на 27, 28 и 29 июля
9:30 УрФУ (ул. Мира, 19). 27 и 28 июля в Уральском федеральном университете пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», направленного на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий.
Отбор для участия в региональном этапе прошли 123 человека — это специалисты в сфере информационных технологий, дизайна и управления проектами.
Очным форматом проведения конкурса является хакатон — соревнование, во время которого IT-специалисты в составе команд разрабатывают прототипы цифровых продуктов в течение ограниченного промежутка времени. Задачи хакатонов регионального этапа конкурса направлены на создание цифровых сервисов в следующих направлениях: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государственные услуги.
Конкурс является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» наряду с конкурсами «Лидеры России», «Я — профессионал» и «Мой первый бизнес».
Лучшие участники конкурса получат возможность побороться за грант Фонда содействия инновациям, получить денежный приз в размере 500 000 рублей на команду и дополнительные призы от партнеров конкурса. Они также смогут пройти преакселерационную программу, вывести свой продукт на рынок и получить предложения о работе от ведущих компаниях России.
Программа регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
27 июля:
09:30 — регистрация, кофе-брейк (участники находят столы с названием своей команды), сбор участников в месте открытия хакатона.
11:00 — Старт хакатона, вступительное слово организаторов и партнеров, презентация задач.
12:00 — начало работы над проектами и консультация с экспертами.
13:00 — обед.
14:00 — продолжение работы в командах.
15:00 — чек-поинт №1 (промежуточная проверка результатов, отражающая динамику работы команд за определенный промежуток времени).
16:00 — окончание консультаций с экспертами.
19:00 — ужин.
20:00 — продолжение работы в командах.
22:00 — ночной режим работы (команды самостоятельно работают над прототипами в ночное время).
28 июля:
09:00 — завтрак.
10:00 — мастер-класс по защите проектов.
11:00 — чек-поинт №2, консультация с экспертами.
13:00 — обед.
16:00 — окончание работы над проектами и выгрузка результатов.
17:00 — презентация проектов.
19:00 — ужин.
20:00 — подведение итогов, награждение и завершение хакатона.
10:00 «Летофест» (конноспортивный комплекс «Дубрава»). Стартуют Международные соревнования по конкуру на Кубок имени первого Президента России Бориса Ельцина и всероссийские соревнования по конкуру на Кубок губернатора Свердловской области.
В программе мероприятий — показательные выступления роты почетного караула, выставка ретро-автомобилей музея УГМК, экскурсии к лошадям, гастрономическая ярмарка, выступления творческих коллективов.
10:30 Село Мраморское (Полевской ГО, Дом культуры, ул. 1 Мая, 34). В рамках арт-фестиваля «Мраморная миля» пройдет День мраморной музыки.
В этот день впервые пройдет концерт «Музыка древнего моря». Коллективы сыграют прямо на дне мраморного карьера на глубине в 57 метров. Хедлайнер проекта — камерный оркестр «В-А-С-Н».
11:00 Площадь Труда. 27 и 28 июля с 11.00 до 18.00 на Площади Труда в Екатеринбурге пройдут культурно-просветительские мероприятия.
В частности, с целью популяризации творческого наследия Среднего Урала и поддержки народных художественных промыслов региона будет проведена ярмарка изделий мастеров и предприятий народных промыслов и ремесел Свердловской области. На ней представят камнерезно-гранильное и ювелирное производство, лаковую роспись по металлу, художественную обработку бересты, деревообрабатывающие промыслы, производство изделий из керамики и фарфора, художественный текстиль. В рамках работы ярмарки пройдут бесплатные показательные мастер-классы по уральским ремеслам.
Также на площади Труда будет работать «Читальный зал под открытым небом». Проект реализуется в целях формирования у жителей региона интереса к чтению.
29 июля
14:00 Академический (ул. Академика Сахарова, 53). Торжественно откроется Аллея финансистов. В мероприятии примет участие заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, руководители «РГС – Академическое» и Регионального Центра финансовой грамотности, бойцы студенческих строительных отрядов, уральские финансисты.
Сто шаровидных ив в подарок жителям Екатеринбурга финансисты посадили к своему юбилею – столетию Минфина, который отметят 1 августа. Сейчас, когда ивы прижились и украсили микрорайон, решено превратить это место в Аллею финансовых советов. Здесь будут установлены таблички с советами о том, как правильно относится к личным финансам. Гости мероприятия примут участие в финансовой викторине.
Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева принята программа повышения финансовой грамотности в Свердловской области до 2023 года, ее оператор - Региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования финансовой системы Свердловской области, Минфин региона стал инициатором проведения уроков финансовой грамотности для школьников на тему «Бюджет страны, города, семьи». Такие уроки прошли во всех муниципалитетах региона, в них приняли участие более 15 тысяч уральских школьников. Также сотрудники Минфина прочитали лекции для студентов вузов Екатеринбурга.
17:00 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» (западное крыло, зал пригородных касс). Состоится музыкальный флешмоб, предваряющий проведение в Камышлове VII международного фестиваля UralTerraJazz. Коллектив Kickin’ Jass Orchestra исполнит для пассажиров эстрадные джазовые композиции.
Напомним, фестиваль пройдет 3 августа. По традиции событие состоится одновременно с кулинарным фестивалем «Земляничный джем» и фестивалем скульптур из песка Kamyshlov-art-Sand. Для удобства гостей UralTerraJazz 3 августа будут запущены дополнительные пригородные поезда сообщением «Екатеринбург-Камышлов-Екатеринбург».
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
20:22 | 26.07.2019
На земле капли крови: на трассе в Свердловской области водитель сбил лося и скрылся с места ДТП
18:40 | 26.07.2019
В Екатеринбурге новую пьесу Олега Богаева ставит Лариса Абашева с особенными актерами
18:15 | 26.07.2019
В Екатеринбурге иномарка сбила ребёнка на самокате
17:20 | 26.07.2019
В Нижнем Тагиле грабителя поймали с помощью камер видеонаблюдения
17:12 | 26.07.2019
Пермский край присоединится к Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ
16:26 | 26.07.2019
На Урале сожгут исправительную колонию
16:22 | 26.07.2019
На «Солнечной долине» строится наукоград
16:22 | 26.07.2019
За первую половину 2019 года жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
16:17 | 26.07.2019
В Перми началась приемка дворов, отремонтированных по нацпроекту
16:13 | 26.07.2019
Из-за строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы на Эльмаше закроют движение трамваев
16:08 | 26.07.2019
В Перми прошла повторная оценка качества воды в родниках
16:04 | 26.07.2019
В Пермском крае благодаря нацпроекту 40 человек преклонного возраста смогли пройти диспансеризацию
15:59 | 26.07.2019
Автомобиль Mazda перевернулся на Серовском тракте. Погибла женщина
15:42 | 26.07.2019
В Алапаевске продолжается конфликт вокруг котельной: неизвестные «замуровали» на объекте сторожа, а дума приняла решение вопреки определению суда
15:30 | 26.07.2019
На Уралмаше из окна многоэтажки выпал мужчина
15:18 | 26.07.2019
В Екатеринбурге загорелись «Чапаевские бани»
15:00 | 26.07.2019
На улице Куйбышева закроют движение трамваев
14:29 | 26.07.2019
Епархия пригласила екатеринбуржцев на массовое крещение на реке Чусовой
14:07 | 26.07.2019
Мэрии Екатеринбурга запретят сносить ларьки
14:04 | 26.07.2019
Безответственный подход взрослых. В Курганской области растет число аварий, в которых гибнут и калечатся дети
13:29 | 26.07.2019
В Прикамье доработают территориальную схему обращения с мусором с учетом его раздельного сбора
13:29 | 26.07.2019
Трамвай сбил мужчину на Площади 1905 года в Екатеринбурге
13:16 | 26.07.2019
Жители Старой Сортировки остались без горячей и холодной воды
13:03 | 26.07.2019
В пермских городских лесах не зафиксировано возгораний
13:03 | 26.07.2019
Подготовка к очередному приезду Путина началась в Екатеринбурге
13:00 | 26.07.2019
«Ростех» и руководство Зауралья планируют создать на КМЗ индустриальный парк: «Согласованная политика нам позволяет надеяться на успех»
12:51 | 26.07.2019
В Нижнем Тагиле травмпункт остался без врачей
12:41 | 26.07.2019
Орджоникидзевский район Перми стал первой территорией города, где завершен ремонт дворов по нацпроекту
12:30 | 26.07.2019
Шумков нацелил депутатов на формирование позитивного образа Кургана
12:29 | 26.07.2019
Тепло, но дождливо будет в Свердловской области в предстоящие выходные
12:08 | 26.07.2019
Открыт прием заявок для участия в прикамской «Ночи кино»