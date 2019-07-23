Анонсы
18:23 | 25.07.2019
Анонсы событий на 26 июля
Главная цель мероприятия – познакомить юных екатеринбуржцев с основными правилами безопасности в повседневной жизни. На пространстве культурно-оздоровительного комплекса пройдут спортивные эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, познавательные викторины и мастер-классы от сотрудников ГИБДД и МЧС. Кроме того, любой желающий сможет почувствовать себя настоящим спасателем, примерив обмундирование пожарного.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова и начальник ФКЗ МСЧ-66 ФСИН России Александр Паньков расскажут о распространенности заболевания в регионе, о статистике заболеваемости гепатитами в Свердловской области, проинформируют о профилактике и лечении вирусов гепатита.
28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. Вирусный гепатит не одна, а пять болезней. Их вызывают разные вирусы, но все они поражают печень. Самые опасные из них — вирусы гепатитов B и C: от инфицирования до появления симптомов проходят годы, а иногда десятилетия, у больных часто развивается цирроз или рак.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная купальному сезону 2019 года в Свердловской области.
Старший госинспектор Центрального участка Центра ГИМС по Свердловской области Сергей Кабаков и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области с начала купального сезона, напомнят о мерах профилактики, а также озвучат прогноз погоды на ближайшие недели.
12:00 ул. Плавильщиков, №38. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточном кластере Свердловской области предприятие «Спецавтобаза» ликвидирует несанкционированную свалку, расположенную на улице Плавильщиков за домом №38.
Комментарии по поводу возникновения свалки даст и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. К участию также приглашены представители надзорных и правоохранительных органов.
13:00 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ул. Пушкина, 22). Состоится открытие выставки «Архив в объективе», посвященной 90-летию организации.
В экспозиции будут представлены подлинные документы, рассказывающие об истории партийного архива с 1920-х годов до наших дней. Отдельные блоки будут посвящены насыщенной повседневной деятельности сотрудников. В числе экспонатов – свидетельства посещения архива выдающимися соотечественниками, видными деятелями региональной политики, науки и культуры, а также фотоотчеты об официальных мероприятиях и праздничных событиях в жизни коллектива.
15:00 Центр сохранения исторической памяти Уральского добровольческого танкового корпуса (ул. Репина, 19). Пройдет мероприятие «На безымянной высоте…», посвященное первому бою УДТК в Великой Отечественной войне.
День боевого крещения военного подразделения – 27 июля 1943 года. В составе четвертой танковой армии уральские добровольцы прибыли на Брянский фронт накануне Курской битвы и вступили в бой с врагом на орловском направлении. Первое сражение корпуса продолжалось пятеро суток.
В мероприятии примут участие ветераны войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, также гостями станут представители свердловских ветеранских организаций, ветераны фронтового тыла и заводчане, которые расскажут о вкладе своих предприятий в формирование корпуса.
Руководителям ветеранских организаций Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Алапаевска, Талицы и Екатеринбурга будут вручены знамена России и Свердловской области.
Отметим, что создание интерактивной экспозиции стало возможным благодаря реализации проекта «Подвиг народный. Сохранение истории Уральского добровольческого танкового корпуса», получившего поддержку Фонда Президентских грантов в 2018 году.
© «Вечерние Ведомости»
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