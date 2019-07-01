Анонсы
18:13 | 24.07.2019
Анонсы событий на 25 июля
Будет обсуждаться программа праздника. Руководители городских служб и подразделений расскажут о ходе подготовки праздничных мероприятий. По окончании оргкомитета запланирован пресс-подход с участием Дмитрия Баранова.
11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится круглый стол по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ключевой темой которого станут правовые и организационные аспекты работы региональных операторов с юридическими лицами.
Какое место занимают предприятия и организации-потребители коммунальной услуги в новой системе обращения с ТКО? Почему они неохотно идут на заключение договоров с региональными операторами, и что для них это – право или обязанность? Насколько востребованы на сегодняшнем рынке предложения частных компаний о «недорогом вывозе мусора», и какие последствия они влекут для потребителя? Существуют в рамках новой системы обращения с ТКО механизмы для снижения финансовой нагрузки за вывоз ТКО, насколько они эффективны, и что предпринять для их реализации?
В обсуждении этих и других вопросов примут участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, руководители региональных операторов Наталья Зубова, Федор Потапов и Анна Распопова, а также представители компаний-потребителей услуг по обращению с ТКО.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого фестиваля идей и технологий Rukami в Екатеринбурге.
Rukami — это проект по популяризации технического творчества, который охватывает всю Россию. 27 и 28 июля в Ельцин Центре состоится первый всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami. На площадках фестиваля посетители увидят вещи, сделанные из неожиданных материалов: роботы, украшения, предметы интерьера, транспорт и многое другое. Фестиваль уже прошел в Челябинске, Нижнем Новгороде, Туле и Казани.
Директор Центра поддержки проектов по развитию талантов НТИ АО РВК Наталья Смелкова, заместитель руководителя департамента программ и общественных связей по детским программам Фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина" Валерия Бармина, региональный оператор фестиваля Rukami Елена Родионова расскажут о подготовке к фестивалю, о целях и задачах мероприятия, огласят программу, в частности, поделятся информацией о региональном этапе Всероссийского конкурса проектов технического творчества среди школьников и студентов, который станет частью фестиваля.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю "Старый Новый Рок" на "Волне".
Директор фестиваля "Старый Новый Рок" на "Волне" Евгений Горенбург, координатор фестиваля "Старый Новый Рок" на "Волне" Арсений Негодяев и куратор направления фотография креативного кластера фестиваля "Старый Новый Рок" на "Волне", фотохудожник Александр Осипов расскажут о возрождении фестиваля после пятилетнего перерыва в новой концепции, поделятся информацией о хэдлайнерах и активностях. Спикеры озвучат названия молодых групп, которые выступят на фестивале в этом году, а также ответят на вопросы журналистов.
© «Вечерние Ведомости»
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