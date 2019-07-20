Анонсы событий на 23 июля

17:53 | 22.07.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению второго всероссийского конкурса рисунков для детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!".

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, директор НПП "Детская восстановительная медицина", инициатор конкурса Евгений Крупин и исполнительный директор АНО ССРДИ "Я могу! Я рисую!" Александр Василевский расскажут о целях конкурса, поделятся информацией об участниках и жюри, огласят условия конкурса.

На связь из Салавата (Башкортостан) выйдет мама участника первого всероссийского конкурса рисунков для детей с ОВЗ "Я могу! Я рисую!", председатель городской общественной организации матерей, воспитывающих детей-инвалидов, "Материнское сердце" Мария Дорофеева.

С 1 июля начался прием работ на второй всероссийский конкурс рисунков для детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!". К участию приглашаются дети-инвалиды от 3 до 18 лет с любыми ограничениями здоровья. На конкурс необходимо представить рисунок размером А4 или А3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 593 ребенка из 52 регионов России и Республики Беларусь, было представлено около тысячи работ.

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