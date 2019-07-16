Анонсы событий на 20 и 22 июля

17:52 | 19.07.2019

20 июля



10:00 Село Кадниково. На площадке загородного клуба «Белая лошадь» состоится областной национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2019.

Программа мероприятий:

10.00 – начало работы подворий, начало спортивных соревнований;

10.50 – обход подворий официальной делегацией;

12.00 – торжественное открытие областного Сабантуя;

13.00 – скачки;

15.00 – розыгрыш призов.

Аккредитованные представители СМИ также могут воспользоваться автобусом: он стартует от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького 21) в 9.00.

Отправление от КСК «Белая лошадь» - в 16.00.



22 июля



11:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в первом полугодии 2019 года.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов огласят результаты выполнения плановых показателей за шесть месяцев 2019 года, расскажут о процедуре приемки работ после капитального ремонта МКД, поделятся экспертным мнением о качестве проводимых ремонтов, также спикеры озвучат данные о задолженности свердловчан по взносам за капитальный ремонт.



16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится открытие нового выставочного проекта «Сокровища гробницы Тутанхамона» – уникальной экспозиции, подготовленной Государственным Музеем Истории Санкт-Петербурга. Жители Екатеринбурга смогут первыми приоткрыть завесу тайн одной из самых загадочных культур человечества.

Экспонаты выставки – это более ста копий сокровищ Тутанхамона исключительного качества, выполненные известными российскими мастерами, музейными реставраторами, известными художниками. В экспозицию также входят уникальные воспроизведения памятников, которые были значительно повреждены или утрачены во время революционных событий в Каире 2011 года.

Особое место на выставке занимают точные копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона и его грандиозные золотые саркофаги и ковчеги. Только на этой выставке можно будет увидеть сразу два главных шедевра египетского искусства – скульптурный портрет Нефертити (оригинал бюста царицы хранится в Берлине) и маску Тутанхамона.

Предметы царского быта, парадная колесница и вооружение, статуи богов, магические украшения царской мумии и другие сокровища из гробницы Тутанхамона позволят посетителям вспомнить об удивительном совершенстве искусства Древнего Египта и понять, насколько хрупки шедевры, входящие в золотой фонд наследия человечества.



17:00 Арена «Авто» (ул. Счастливая, 14). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в церемонии торжественного открытия ледовой арены «Авто» в микрорайоне Солнечный.

Также участие в мероприятии примут председатель совета директоров «Форум Групп» Олег Черепанов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, предполагается участие генерального директора УГМК Андрей Козицын. Планируется, что с приветственными словами к гостям церемонии обратятся председатель Совета легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратный Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Якушев и генеральный директор фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Игорь Бахмутов.

На площадке арены «Авто» губернатору также будет презентован проект спортивно-образовательного кластера в жилом районе Солнечный.

Напомним, грант на возведение ледовой арены выиграла команда «Авто» в Ночной хоккейной лиге. Свердловские спортсмены получили 100 миллионов рублей за победу во всероссийском фестивале любительских хоккейных команд. Сертификат на строительство спортивного комплекса команде вручил лично Президент России Владимир Путин.

Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится в 15.30 22 июля от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).