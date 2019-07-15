Анонсы событий на 18 июля

18:10 | 17.07.2019

13:00 Каменск-Уральский (ОАО «КУМЗ», ул. Заводская, 5). Состоится презентация нового прокатного комплекса.

Реализация одного из крупнейших в стране проектов началась в 2011 году, объем инвестиций суммарно составил 46,2 миллиарда рублей. Создано 518 новых высокопроизводительных рабочих мест, объем производства продукции будет увеличен на 166 тысяч тонн в год.

В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, вице-спикер Законодательного Собрания Виктор Якимов, председатель Совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков, президент управляющей компании «Алюминиевые продукты» Александр Скорняков, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, представители ведущих отечественных научных центров, российских и зарубежных заказчиков продукции КУМЗа, участники и партнеры проекта «Прокатный комплекс», представители компаний «Туполев», «Сухой», «Прогресс», Боинг, СМС Групп, Даниели, Эбнер и других.



14:00 Администрация Железнодорожного района (ул. Мельковская, 7). Первый заместитель Главы Екатеринбурга – и.о. Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик и заместители Главы Екатеринбурга проведут выездной приём жителей Железнодорожного района уральской столицы, который пройдет в здании районной администрации.