Анонсы
19:21 | 16.07.2019
Анонсы событий на 17 июля
Участие в ней примут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, основатель портновской мануфактуры, получатель господдержки в рамках нацпроекта Дмитрий Шишкин.
В 11.00 запланирован осмотр второй очереди инновационной швейной фабрики – первой в России, где автоматизированы и роботизированы производственные процессы. Общий объем инвестиций в проект превысил 110 миллионов рублей, в том числе, порядка 30 миллионов рублей получены из региональных институтов поддержки, на предприятии создано порядка 100 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Также будет представлена капсульная коллекция PUTIN TEAM, разработанная совместно с Минпромтогом РФ.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке школ Екатеринбурга к учебному году
Участники пресс-конференции:
Екатерина Сибирцева, начальник Управления образования Администрации Екатеринбурга
Дмитрий Баранов, заместитель главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Вопросы:
-Как учебные заведения Екатеринбурга готовятся к началу учебного года?
-Что предпринимается, чтобы школы смогли вместить всех учеников: много ли пристроев создается, откроются ли новые школы к 1 сентября?
-Как организовываются условия обучения для школьников района Академический?
-Как будет организовано обучение в учебных учреждениях, где количество записанных учеников в первый класс превышает 40 человек?
-Как будет проходить запись в первые классы в 2020 году?
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской таможни в первом полугодии 2019 года.
Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет, как построена работа электронной таможни, даст информацию о поступлениях в бюджет, обозначит статистику по импорту/экспорту, а также ответит на вопросы журналистов.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по имущественным налогам.
Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для граждан: земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2018 год, и в первой половине июля началась печать и рассылка документов по почте.
Начальник отдела налогообложения имущества УФНС РФ по Свердловской области Павел Ваняшин расскажет о сроках и порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, обозначит виды объектов недвижимости, на которые распространяются льготы для физических лиц, а также поделится информацией о новой форме налогового уведомления, о налоговых льготах и документах, необходимых для их получения. Кроме того, спикер пояснит, отличается кампания этого года от прошлогодней.
14:00 Уральский региональный поисково-спасательный отряд (Сибирский тракт, 14 км). Состоится пресс-тур «Как не заблудиться и выжить в лесу». Спасатели расскажут о правилах подготовки к выходу в лес, ориентировании в лесной чаще и способах выживания в природной среде.
© «Вечерние Ведомости»
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