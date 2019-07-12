Анонсы событий на 17 июля

19:21 | 16.07.2019

9:45 Площадка портновской мануфактуры SHISHKIN (ул. 40 лет Комсомола, 3б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской области по итогам первого полугодия.

Участие в ней примут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, основатель портновской мануфактуры, получатель господдержки в рамках нацпроекта Дмитрий Шишкин.

В 11.00 запланирован осмотр второй очереди инновационной швейной фабрики – первой в России, где автоматизированы и роботизированы производственные процессы. Общий объем инвестиций в проект превысил 110 миллионов рублей, в том числе, порядка 30 миллионов рублей получены из региональных институтов поддержки, на предприятии создано порядка 100 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Также будет представлена капсульная коллекция PUTIN TEAM, разработанная совместно с Минпромтогом РФ.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке школ Екатеринбурга к учебному году

Участники пресс-конференции:

Екатерина Сибирцева, начальник Управления образования Администрации Екатеринбурга

Дмитрий Баранов, заместитель главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики

Вопросы:

-Как учебные заведения Екатеринбурга готовятся к началу учебного года?

-Что предпринимается, чтобы школы смогли вместить всех учеников: много ли пристроев создается, откроются ли новые школы к 1 сентября?

-Как организовываются условия обучения для школьников района Академический?

-Как будет организовано обучение в учебных учреждениях, где количество записанных учеников в первый класс превышает 40 человек?

-Как будет проходить запись в первые классы в 2020 году?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской таможни в первом полугодии 2019 года.

Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет, как построена работа электронной таможни, даст информацию о поступлениях в бюджет, обозначит статистику по импорту/экспорту, а также ответит на вопросы журналистов.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по имущественным налогам.

Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для граждан: земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2018 год, и в первой половине июля началась печать и рассылка документов по почте.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС РФ по Свердловской области Павел Ваняшин расскажет о сроках и порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, обозначит виды объектов недвижимости, на которые распространяются льготы для физических лиц, а также поделится информацией о новой форме налогового уведомления, о налоговых льготах и документах, необходимых для их получения. Кроме того, спикер пояснит, отличается кампания этого года от прошлогодней.



14:00 Уральский региональный поисково-спасательный отряд (Сибирский тракт, 14 км). Состоится пресс-тур «Как не заблудиться и выжить в лесу». Спасатели расскажут о правилах подготовки к выходу в лес, ориентировании в лесной чаще и способах выживания в природной среде.