Анонсы
17:51 | 11.07.2019
Анонсы событий на 12 июля
СМИ смогут поговорить с заводчиком Владимиром Фроловым, который уже более 40 лет занимается разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков. Он расскажет о том, чем кормят лошадей за неделю до скачек и вместе с внуком проведет тренировку.
11:30 Сысерть (лагерь «Чайка»). Состоится открытие IX фестиваля загородных детских оздоровительных лагерей «Новая звезда – 2019».
Гостями фестиваля станут: заместитель Главы Екатеринбурга Дмитрий Баранов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, председатели районных оздоровительных комиссий, депутаты Екатеринбургской городской Думы, секретари районных оздоровительных комиссий.
Участниками конкурсных мероприятий фестиваля станут команды детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях: «Чайка», «Красная гвоздика», «Бригантина», «Рассветный», «Уральские самоцветы», «Спутник», «Маяк», «Волна», общее количество участников - 200 человек.
12:00 Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48; 2 этаж; большое фойе). Состоится пресс-конференция, посвященная старту международного музыкального фестиваля «Безумные дни». В качестве спикеров на пресс-конференции выступит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков; продюсер, создатель и художественный руководитель фестиваля «Безумные дни» Рене Мартен, генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. Участников пресс-конференции ждет музыкальный подарок.
12 июля в 13.00 на площади перед Екатеринбургским театром юного зрителя состоится церемония торжественного открытия фестиваля.
Напомним, в 2019 году фестиваль «Безумные дни» объединит девять площадок и 120 концертов. Тема фестиваля: «Музыка странствий».
12:00 Талица (пл. Молодёжная). Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и министр здравоохранения Андрей Цветков примут участие в профилактической акции «#ДоброВГород», которая реализуется только на территории Свердловской области.
Для жителей Талицы будут организованы консультации узких специалистов из ведущих клиник региона, диагностические исследования на мобильных комплексах, профилактические акции, а также обходы маломобильных граждан.
Людмила Бабушкина и Андрей Цветков посетят коттедж, который построен для молодых врачей, ознакомятся с работой местной больницы.
© «Вечерние Ведомости»
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