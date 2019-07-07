Анонсы событий на 10 июля

19:49 | 9.07.2019

10:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). В павильоне № 4, зале 9 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» начнет работу Российско-Иранский деловой форум с участием порядка ста иранских компаний, работающих в сфере автоматизации, IT, инжениринговых услуг, фармацевтики, машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии. Откроют форум Вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Соре́на Са́ттари и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Последующие В2В встречи между российскими и иранскими компаниями будут проходить в павильоне №3, в зале биржи контактов в 12.00. Также на площадке Х Международной выставки ИННОПРОМ запланирована встреча г-на Саттари с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

На Средний Урал такая масштабная и статусная делегация из Ирана приезжает впервые.

10 июля на полях X международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоится ряд мероприятий с участием губернатора Евгения Куйвашева. В 12.10 и 13.35 на стенде Свердловской области состоится подписание ряда соглашений.

В 13.45 на стенде Свердловской области состоится торжественная церемония подведения итогов конкурса инновационных идей «Минута технославы».

В 15.00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (4 павильон, зал переговоров F) состоится встреча с призерами сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству, принявшими участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в мае в Казани.

В 16.30 на стенде Свердловской области состоится вручение премий имени Черепановых. Награда вручается инженерам и руководителям предприятий за научно-технические и управленческие достижения.