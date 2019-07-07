Анонсы событий на 9 июля

19:45 | 8.07.2019

9:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 (павильон №3, стенд Свердловской области) состоится подписание соглашения между правительствами Свердловской, Челябинской и Курганской областей о создании научно-образовательного центра мирового уровня и сотрудничестве в реализации национального проекта «Наука». Подписи под документом, как ожидается, поставят главы регионов Евгений Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков.



11:30 Отель «Анжело». Откроется экспортный форум с участием 55-ти торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах. Откроет мероприятие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Форум инициирован правительством Свердловской области и поддержан Минпромторгом РФ с целью реализации экспортной национальной стратегии.

В программе – индивидуальные переговоры в формате В2G между торгпредами и руководителями предприятий. На встречу аккредитовано более 100 предприятий Свердловской области, представляющие приоритетные с точки зрения реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту высокотехнологичные отрасли. Форум пройдет в рамках Х Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.



12:00 ДИВС. 9-10 июля в Екатеринбурге на площадке возле ДИВСа пройдут международные турниры по баскетболу 3х3 – Challenger (среди мужчин) и Мировая женская серия. В мужском турнире участие примут 64 баскетболиста (16 клубных команд), а в женском – 32 баскетболистки (восемь сборных команд). Среди участников все золотые медалисты Евроигр в составе сборной России. Алексей Жердев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов выступят в составе команды «Королёв», а Станислав Шаров – в составе команды «Гагарин». В составе сборной Франции в рамках Мировой лиги в Екатеринбурге выступит золотая медалистка Игр в Минске Каролин Херио. Кроме того, у нас сыграют три бронзовых призёра Евроигр в составе сборной Белоруссии: Наталья Дашкевич, Марина Иващенко и Дарья Магаляс.

В мужском турнире сыграют клубные команды из России, Китая, Швейцарии, Словении, Чехии, Сербии, Франции и Египта. От Столицы Урала в мужском турнире выступят две команды – «Екатеринбург Уралмаш» (Николай Рогожкин, Иван Храмов, Артем Беклемищев и Вячеслав Заботин) и «Свердловск» (Роман Силкин, Станислав Заводских, Степан Степанов и Федор Аверьянов).

В женском турнире за победу поспорят сборные Франции, США, России, Румынии, Венгрии, Монголии, Чехии и Белоруссии. В составе сборной России – три чемпионки мира-2017: Анна Лешковцева, Анастасия Логунова и Александра Столяр.

9 июля пройдут квалификационные игры

12:40-15:20 – женщины

15:40-21:50 – мужчины

10 июля с 14:00 начнутся игры плей-офф. Полуфиналы – с 19:00. Финалы – 20:20 (женщины) и 21:10 – мужчины