Анонсы событий на 6, 7 и 8 июля

18:17 | 5.07.2019

6 июля



12:00 Исторический сквер. Состоится спортивный праздник по случаю объявления Екатеринбурга городом проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года.

В 15.00 гостей праздника поприветствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

На площадке с 12.00 до 21.00 будет работать презентационный парк Всемирной Летней Универсиады 2023 в Екатеринбурге, в котором будут расположены активности для всей семьи, возраста, интересов и спортивной подготовки. Ключевым элементом программы станет спортивный батутный городок, в котором горожане смогут безопасно продемонстрировать свою физическую форму. Взрослым участникам спортивного праздника предстоит покорить полосу препятствий, проявить сноровку и выносливость и получить памятные, полезные призы с символикой студенческих игр. Для детей предусмотрены спортивные батуты, огромный дартс с футбольными мячами вместо дротиков и гигантская беговая дорожка «Банджи ран». Помимо спортивных активностей на территории праздника будут установлены мультимедиа экраны на которых будут демонстрироваться материалы заявочной книги, информационные материалы о FISU и истории универсиады, церемония официального объявления Екатеринбурга как города, принимающего летнюю Универсиаду-2023. Также для гостей предусмотрена работа сценического комплекса с викторинами, информацией о планах проведения Универсиады - 2023 в Екатеринбурге, выступление музыкальных групп и тематические диджейские сеты.



7 июля



14:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Губернатор Евгений Куйвашев в рамках пресс-дня оценит готовность МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к проведению X международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. По окончании обхода глава региона примет участие в пресс-конференции.

Автобус для аккредитованных на ИННОПРОМ СМИ отправляется на Екатеринбург-ЭКСПО в 12:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21,23).



8 июля



10:00 Свердловская областная станция переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти,8). В Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные ко всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно в память о святых Петре и Февронии Муромских, являющихся покровителями счастливого супружества.

В 10:00 на Свердловской областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти,8) стартует донорская акция «Родная кровь». Сдавать кровь будут семьи, для которых донорство стало делом жизни, – супружеские пары и донорские династии. Присоединиться к ним могут все желающие совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний к донорству. Сейчас востребованы группы крови с отрицательным резус-фактором.

В 11:00 в отделе ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Луначарского, 220) состоится торжественное награждение трех семейных пар Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», одной пары – Медалью «За любовь и верность» и вручение знака отличия «Материнская доблесть».

В 15:00 в Ленинском районе Екатеринбурга (ул. Вайнера,13) пройдет праздничное мероприятие, в котором примут участие шесть семейных пар, проживших в браке долгие годы, а также три семейные пары, взявшие на воспитание приемных детей и воспитавших их достойными гражданами.



10:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Начнется международная промышленная выставка Иннопром-2019.