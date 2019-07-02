Анонсы событий на 5 июля

17:55 | 4.07.2019

10:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Начнет работу I выездная сессия Веронского евразийского экономического форума в Екатеринбурге на тему «Россия и Италия: искусство инноваций».

Старт работе сессии дадут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров «Банк Интеза», глава представительства группы Интеза Санпаоло в России, президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.

В мероприятии примут участие представители органов власти, бизнес-сообщества и эксперты.

Выездные сессии традиционно проводятся в преддверии очередного Евразийского экономического форума в крупнейших городах Италии, Австрии, Швейцарии и России для практического обсуждения вопросов развития сотрудничества.

В 10.20, сразу после открытия сессии, в зале под куполом резиденции состоится пресс-подход Алексея Орлова и господина Фаллико.

Проход в резиденцию для аккредитованных представителей СМИ осуществляется до 9.45.



11:00 СОСПП (ул. Пушкина, 6, 2 этаж, конференц-зал). Пройдет пресс-завтрак в преддверии ИННОПРОМа.

Участники пресс-завтрака — первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, президент ГК Formika Максим Зверков, директор деловой программы ИННОПРОМ-2019 Антон Атрашкин.

Тема ИННОПРОМа-2019 – «Цифровое производство: интегрированные решения». В ходе пресс-завтрака участники расскажут об особенностях деловой программы юбилейного ИННОПРОМа, участии промышленников и предпринимателей в выставке, поделятся опытом взаимодействия ГК Formika и уральского бизнеса.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция-открытие десятого фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции:

∙ Константин Рахманов, руководитель, сооснователь фестиваля, уличный художник

∙ Андрей Колоколов, идеолог, сооснователь фестиваля, уличный художник

∙ Анна Клец, координатор фестиваля, руководитель волонтерского движения

∙ Покрас Лампас, художник-каллиграф (Россия)

∙ Benny Nast, уличный художник (Германия), организатор фестивалей стрит-арта в Дюссельдорфе и Кёльне

∙ Екатерина Кузёмка, заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью

∙ Мария Ермакова, директор МУП «Столица Урала»

Всероссийский фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA откроется в Екатеринбурге 5 июля. На пресс-конференции организаторы и художники впервые представят карту арт-объектов фестиваля, эскизы работ.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации города Екатеринбурга в лице МБУ «Столица Урала».

В 12 часов от пресс-центра Интерфакса отправится пресс-тур по объектам Стенографии. Пресс-тур пройдет в формате пешей экскурсии по стрит-арту, в рамках которой организаторы предлагают посмотреть на максимальное количество новых объектов, которые художники выполнили и продолжают выполнять в этом году. На маршруте 6 объектов. На каждом будет присутствовать автор или команда художников. Завершится пресс-тур у объекта «Надпись сделана легально», ставшего символов Стенографии -2019. Экскурсию проведет Алексей Шахов.



14:00 Набережная от Малышева до Куйбышева (возле магазина Стрелец на ул. Малышева). Будет представлено новшество в благоустройстве Екатеринбурга – тротуарное покрытие Terraway. Этот материал обладает уникальными гидроизоляционными свойствами, которые мы протестируем на месте, а также привлекательно внешне и удобно в использовании. О других свойствах покрытия расскажет заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.



15:00 Аэропорт Кольцово (ул. Бахчиванджи, 2). Состоится открытие второй очереди контейнерного терминала «CIT». Проект реализован группой компаний «Оборонснабсбыт» при поддержке регионального правительства.

В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и президент группы компаний «Оборонснабсбыт» Владислав Усанов.

Введение новых мощностей будет способствовать росту контейнерных грузопотоков в Свердловской области — одном из крупнейших транспортно-логистических хабов страны. Это позволит выполнить задачи, поставленные губернатором Евгением Куйвашевым по эффективному использованию экономического потенциала региона.