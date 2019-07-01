Анонсы событий на 3 июля

19:44 | 2.07.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная экологическим конференциям "Промышленное загрязнение пищи" и "Арктическая платформа Урала".

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" Юлия Корнеева обозначат итоги IV Всероссийского Конгресса "Промышленная экология регионов 2019", поделятся информацией о конференциях в рамках ИННОПРОМ-2019, огласят программу и ключевых спикеров, а также проанонсируют подписание соглашений.

Конференции "Промышленное загрязнение пищи" и "Арктическая платформа Урала" – сотрудничество регионов УФО в целях решения задач социально-экономического и научно-технологического развития Севера" пройдут 8 июля на стенде правительства Свердловской области в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2019.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур на Уральский завод транспортного машиностроения. У журналистов будет возможность увидеть новые трамвайные вагоны, которые будут представлены в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Планируется динамический показ вагона 415 и презентация нового трехсекционного низкопольного вагона 418.

На вопросы журналистов ответит заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



14:00 Красноуфимск (деревня Приданниково, ул. Первомайская, 1а). Вице-губернатор Сергей Бидонько в Красноуфимском округе проведет совещание, посвященное реализации национального проекта «Экология» на территории Свердловской области и переходу на новую систему обращения с ТКО.

Предполагается, что в совещании примут участие коммерческий директор регионального оператора ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов, глава муниципалитета Олег Ряписов, представители общественности.

Совещание пройдет в организационно-методическом центре по народной культуре в деревне Приданниково (ул. Первомайская, 1а).

Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется в 10:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).



14:00 Окружной дом офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27). Руководитель отделения Посольства Белоруссии в Екатеринбурге Василий Кунский вручит уральцам-ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в сражениях на территории Белоруссии, юбилейные медали, посвященные 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Согласно указу Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко такими медалями награжден 171 свердловчанин. Среди них – жители Екатеринбурга и 20-ти муниципалитетов региона. Планируется, что с приветственным словом к участникам обратится Дмитрий Николаевич Суворов (94 года) – ветеран, человек-легенда, в прошлом солдат, который в 1944 году первым в ходе операции «Багратион» вошел в Минск.

Церемония приурочена к государственному празднику Белоруссии – Дню независимости Республики. Ее подготовка осуществляется при поддержке областного правительства отделением Посольства совместно с руководством ЦВО, национальной автономией «Белорусы Урала», Советом ветеранов Свердловской области.

До начала мероприятия в фойе ОДО можно ознакомиться с выставкой трофейного оружия, формы одежды Вооруженных сил РФ.