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Анонсы


17:49 | 1.07.2019

Анонсы событий на 2 июля

11:10 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится совместный выезд депутатов Екатеринбургской городской Думы и руководителей Администрации города Екатеринбурга в загородные детские оздоровительные лагеря. У представителей прессы будет возможность побывать в МБУ ДОЛ «Космос» (Сысертский район пос. Двуреченск). Для журналистов заказан микроавтобус.
Позднее в этот же день состоится брифинг, посвященный организации безопасных подходов к школе № 83. Спикерами по данному вопросу выступят заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Сергей Яскевич и заместитель главы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства Сергей Картавенко.
Место – ул. Плотникова, 15б.
Время – 15:00.

12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная победе екатеринбургской команды школьников на международном конкурсе юниоров по робототехнике в Ганновере Robocup Junior Euro-2019
Екатеринбургская команда школьников получила золотую медаль на международном конкурсе юниоров по робототехнике Robocup Junior Euro-2019. Соревнования проходили 21-23 июня в Ганновере на крупнейшей в Германии выставочной площадке IndeenExpo. Команда вернулась с соревнований на прошлой неделе, но роботы оказались потеряны и только сейчас вернулись в Екатеринбург. На пресс-конференции екатеринбургская команда юных роботехников представит разработку, которая принесла им победу. Роботы сами расскажут, что с ними произошло.
Участники пресс-конференции:
Кроме Чижика и Пыжика в пресс-конференции примут участие команда в составе Даниила Байдерина, Дмитрия Грязнова, Александра Исакова и Кирилла Фролова,
Леонид Байдерин, тренер,
Андрей Русаков, начальник отделения политехнического образования Дворца молодёжи
Вопросы пресс-конференции:
-Какая разработка принесла «золото» екатеринбургской команде робототехников?
-Как уральские роботы выглядят на фоне участников из других стран?
-Что произошло в Германии? Почему роботы не смогли вернуться в Екатеринбург вместе с их создателями? Пострадали ли они технически?
-С каким проектами и идеями будут работать сейчас юные робототехники из Екатеринбурга?

13:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова на тему реализации на Среднем Урале национального проекта «Экология». В частности, речь пойдет об эффективном обращении с отходами производства, снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, экологической реабилитации водных объектов, сохранении биологического разнообразия и тд.

15:00 УрФУ (пресс-центр, пр. Ленина, 51, ауд. 244). В Екатеринбурге стартует юбилейный десятый Венский фестиваль музыкальных фильмов. Вечером на площади перед Уральским федеральным университетом выступит с живым концертом ансамбль «Яношка» из Вены.
2 июля в 15:00 в пресс-центр УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 244) состоится пресс-конференция организаторов фестиваля.
О программе Венского фестиваля, «фишках» юбилейного года расскажут:
- Мария Зашляпина, организатор Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге
- Илья Марков, глава Дирекции городских праздничных мероприятий
- Симон Мраз, директор Австрийского культурного форума в Москве
- Дмитрий Бугров, первый проректор Уральского федерального университета

15:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации международного проекта "Польша и Россия: диалог поколений".
Министр международных связей Свердловской области Василий Козлов, проректор по учебной работе Государственной профессиональной высшей школы им. Ст. Пигоня в Кросно (Польша), кандидат биологических наук Доминик Врубель, директор института гуманитарных наук Государственной профессиональной высшей школы им. Ст. Пигоня в Кросно (Польша), кандидат филологических наук Бартош Голaбек, начальник управления научно-образовательной и проектной деятельности Уральского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент Иван Попп, руководитель проекта "Польша и Россия: диалог поколений", психолог Уральского государственного педагогического университета Анастасия Ибатуллина расскажут о целях и задачах проекта, о мероприятиях, которые реализуются в рамках международного проекта.
Международный проект "Польша и Россия: диалог поколений" направлен на создание условий для развития культурного, научного и образовательного взаимодействия между обучающимися и преподавателями России и Польши. В проекте принимают участие представители Уральского государственного педагогического университета, Казанского Федерального университета, специализированного учебно-научного центра Уральского Федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Высшей государственной профессиональной школы им. Станислава Пигоня в Кросно (Польша) и Ягеллонского университета в Кракове (Польша).

© «Вечерние Ведомости»

 


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