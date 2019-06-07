Анонсы событий на 12 и 13 июня

18:36 | 11.06.2019

12 июня



В муниципалитетах Свердловской области пройдут мероприятия, посвященные Дню России.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии вручения флагов общественным организациям Свердловской области. Церемония пройдет на Октябрьской площади.

В 10:30 состоится возложение цветов к памятнику Б.Н.Ельцину.

В 11:00 глава региона Евгений Куйвашев вручит паспорта юным жителям Свердловской области. На церемонию приглашены уральцы, отличившиеся в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Мероприятие пройдет в колонном зале Доме Севастьянова.

В 12:00 в Историческом сквере начнется традиционный общегородской праздник «Хором славим Россию и город».

Также в День России в Екатеринбурге пройдут соревнования по гребле на ялах «Студенческая регата 2019» на кубок дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Одинцова. Регата будет проходить на акватории городского пруда с 10.00 до 14.00.

В 13.30 откроется Всероссийская акция «День Российского Паруса» и пройдет открытие регаты «Паруса России» на водноспортивной базе ДОСААФ России (Малый Конный полуостров, 15)



10:00 Яхт-клуба «Коматек». Состоится торжественное открытие гонки флотов, посвященное Дню России. 60 детских яхт одновременно примут участие в гонки флотов «Паруса России».

Бороться за победу будут 210 юных яхтсменов из отрядов «Каравелла», «Флагман» и детско-спортивной парусной школы города Екатеринбурга. Спортсмены детской парусной школы проведут свои гонки в рамках Первенства города Екатеринбурга. Зрителей гонок порадует также разнообразие типов яхт: «Walker bay», «Zoom 8», «Оптимист», «Луч-радиал», двухматчовые кечи, экипаж которых состоит из семи человек, и яхты уральского класса «Штурман», разработанная известным детским писателем Владиславом Крапивиным.



13 июня



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом станет обеспечение доступной среды и меры по содействию трудовой занятости инвалидов и других маломобильных групп жителей Свердловской области. С докладами по этому вопросу выступят заместитель губернатора Павел Креков и директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Содоклад представит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



11:00 Лыжная база ЦСКА микрорайона Уктус (ул. Щербакова 149 «В»). В Екатеринбурге начнется акция «Военная служба по контракту – твой выбор!».

На лыжной базе ЦСКА микрорайона Уктус будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Специалисты пункта отбора проинформируют всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах заключения контракта с Минобороны. Также все желающие смогут пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и определить свое возможное место службы в одном из родов войск.

Здесь же пройдут соревнования по спортивному ориентированию и сдаче норм ГТО студентами высших и средних профессиональных учебных заведений.

Для участников и гостей будет предусмотрена культурная программа и возможность попробовать армейскую кухню, приготовленную в полевых условиях.



13:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова: «От молодых семей до уральцев в возрасте 50+. Как в регионе реализуется национальный проект «Демография».



14:00 Хаятт Ридженси Екатеринбург (ул. Бориса Ельцина, 8, бальный зал). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию II Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге. Свои вопросы вы сможете задать генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву, президенту Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жильберто Мендосе, президенту Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилу Пиплзу, президенту Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарселю, генеральному секретарю GAISF Стефану Фоксу. На пресс-конференции спикеры расскажут о подготовке ко Всемирному боксерскому форуму, о значении мероприятия международного уровня для Свердловской области, а также озвучат программу форума, поделятся информацией о почетных гостях мероприятия, о церемонии вручении премии «Легенда бокса», которая состоится в рамках Всемирного боксерского форума.

После пресс-конференции состоится пресс-подход к боксерам, которые выйдут на ринг 16 июня. Вы сможете пообщаться и задать свои вопросы Евгению Тищенко, Абрахэму Табулу, Дмитрию Кудряшову, Илунге Макабу.



19:00 Дворец игровых видов спорта (ул. Олимпийская набережная, д. 3, блок «А»). Состоится торжественное открытие Всемирного боксерского форума. Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Гильберто Мендоза, президент Международной боксёрской федерация (IBF) Дэрил Пиплз, первый Вице-президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Хоусин Хоуичи, президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, генеральный секретарь Международной Федерации тайского бокса Стефан Фокс.

В рамках церемонии состоится вручения премии «Легенда бокса» в пяти номинациях: «Человек года», «Боксер года», «Бой года», «Легенда бокса» и «Промоушен года». Победителей выберет почетное жюри, состоящее из признанных экспертов мирового бокса.

Напомним, Второй Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберет глав и представителей всех основных мировых организаций и лидирующие промоутерские компании. Участники форума планируют достичь стратегических договоренностей по развитию бокса.

Кульминацией форума станет большое боксерское шоу.