Анонсы
19:03 | 10.06.2019
Анонсы событий на 11 июня
10:20 Школа № 18 (ул. Авиационная, 18). Состоится выездное заседание городской оздоровительной комиссии. Специалисты познакомятся с работой летнего городского лагеря, который работает на базе школы.
10:30 Бульвар Культуры, 6. Состоится открытие нового футбольного корта. В церемонии открытия примет участие Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Полноценная футбольная площадка была создана в рамках социального проекта «Футбол в каждый двор». Спортивное сооружение соответствует всем современным требованиям безопасности и оснащенности подобных объектов. Искусственный газон, освещение, ворота с сеткой – все это будет доступно каждому жителю Екатеринбурга, при этом, совершенно бесплатно. Проект обошелся бюджету в 3,4 миллиона рублей, из которых 2 – субсидия областного бюджета. Площадка будет использоваться жителями, а также любительскими командами при участии в различных турнирах.
«Футбол в каждый двор» - социальная программа, направленная на популяризацию футбола среди жителей путем строительства и реконструкции профильных спортивных площадок шаговой доступности. Обязательным условием программы является принцип свободного использования спортивных сооружений.
12:00 Дворец Молодежи (пр. Ленина,1). Состоится церемония награждения победителей и призеров XV областного конкурса «Камертон».
Этот конкурс проводится под эгидой Законодательного Собрания Свердловской области с 2005 года. Ежегодно лучшие работы отбирают по восьми номинациям: «Литературные произведения», «Музыкальные произведения», «Произведения изобразительного искусства», «Спектакли», «Кино- и видеофильмы», «Радио- и телепередачи, публикации в периодической печати», «Культурные проекты», «Социальная реклама».
Предполагается, что с приветственным словом к победителям и призерам конкурса обратится председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
16:00 МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится церемония закрытия IV Чемпионата AtomSkills-2019 с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
AtomSkills – самый масштабный в России отраслевой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills, реализуемый по заказу Госкорпорации «Росатом» с 2016 года.
Напомним, Свердловская область стала постоянной площадкой проведения чемпионат AtomSkills. «Проведение отраслевого чемпионата AtomSkills на территории Свердловской области особенно важно, учитывая присутствие крупных предприятий «Росатома» в нашем регионе, их важную роль в экономике и социальной сфере», – отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Победители и призеры корпоративного чемпионата AtomSkills получают возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.
В этом году чемпионате принимают участие более 600 работников отрасли, более 600 отраслевых экспертов, представляющих более 80 предприятий атомной отрасли, а также представители опорных вузов Росатома.
© «Вечерние Ведомости»
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