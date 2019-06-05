Анонсы
18:01 | 7.06.2019
Анонсы событий на 8 и 10 июня
9:00 Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра (ул. Малышева, 68). В Свердловской области пройдут мероприятия Уральского культурного форума.
Основным событием финального дня форума станет масштабный парад духовых оркестров. Он начнется 8 июня в 14.00. Участие в параде примут более 20 муниципальных и военных оркестров – в общей сложности порядка 600 музыкантов. Парад пройдет по маршруту ККТ «Космос» – набережная городского пруда – Дом Севастьянова – Исторический сквер.
Также в финальный день Уральского культурного форума продолжится работа дискуссионных и творческих площадок.
8 июня с 9.00 до 13.30 в Свердловском художественном училище им. И.Д. Шадра (ул. Малышева, 68) будет работать творческая лаборатория «Живопись» в рамках секции «Художественное образование». В Доме кино (ул. Луначарского, 173) в рамках секции «Кинематография. Прокат и показ фильмов» пройдут показы программы «Документальное кино Урала». Сеансы состоятся 8 июня с 10.00 до 12.00 и с 12.30 до 14.30. После показов, в 16.00, пройдет обсуждение картин в рамках круглого стола «Документальное кино: автор и зритель – параллельные прямые».
В рамках секции «Музыкальное искусство» 8 июня в 11.00 в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38 А) состоится мастерская культурной журналистики «О музыке интересно». В 17.00 в филармонии будет представлена оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа.
С подробной программой Уральского культурного форума можно познакомиться на портале «Культура Урала».
10 июня
14:00 Предприятие Эпос (ул. Минометчиков, 24). Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин проведет совещание по вопросу сотрудничества между промышленными предприятиями и организациями-членами Всероссийского общества слепых.
Напомним, Свердловская организация Всероссийского общества слепых объединяет пять предприятий, которые осуществляют социально-трудовую реабилитацией инвалидов по зрению, обеспечивают их занятость. Ежегодно на поддержку предприятий Всероссийского общества слепых выделяется порядка 18 миллионов рублей из бюджета Свердловской области.
15:00 Территориальный центр медицины катастроф (ул. Малопрудная, 6). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной передаче 15 мобильных ФАП, «Стоматологии» и «Офтальмологии» представителям медицинских организаций из 15 муниципальных образований региона.
Мобильный лечебно-профилактический модуль «Офтальмология» впервые приобретен в Свердловской области. Ранее для повышения доступности медицинской помощи в малонаселенных пунктах на территории Свердловской области в период 2017–2018 годов были приобретены 22 передвижных медицинских комплекса, в том числе 21 передвижной ФАП и 1 передвижной стоматологический кабинет.
© «Вечерние Ведомости»
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