Анонсы событий на 7 июня

18:08 | 6.06.2019

10:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49). Состоится круглый стол «Сохранение и государственная охрана объектов археологического наследия».

7 июня в 10.00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10; выставочный зал) будет представлена этнографическая выставка, посвященная свадебным традициям народов Среднего Урала «И жили они долго и счастливо». Экспозиция подготовлена в рамках проекта «Наследие коренных народов Среднего Урала».

7 июня в 12.00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12; мраморный зал) пройдет презентация экспозиций Этнофестиваля традиций Уральского федерального округа. На творческих площадках будут представлены изделия из легендарных уральских самоцветов, оригинальные сувениры из бересты, натурального меха и кожи. Также в программе этнофестиваля – музыкальный марафон творческих коллективов, ярмарка народных промыслов и ремесел, выставка-конкурс фотографий «Одежда, жилище, кухня моего народа».

Также 7 июня в 12.00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится вручение Всероссийской премии литературной критики «Неистовый Виссарион».

Масштабная программа мероприятий Уральского культурного форума пройдет в Ельцин Центре (ул. Б. Ельцина, 3). Планируется, что участие в ней примет председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Так, 7 июня в 10.00 начнет работу научно-экспертная сессия «Музей – пространство возможностей». В 12.00 пройдет круглый стол «Музей и сохранение наследия». В 13.00 в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Особый посетитель» в учреждениях культуры: инклюзивные практики как инновационная модель» состоится презентация тактильной выставки «Зримый Петербург». Ранее эта выставка экспонировалась как в самом Санкт-Петербурге, так и в Архангельске, Калуге и Новосибирске. Самая первая ее презентация состоялась в ноябре 2016 года в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» Архангельского краеведческого музея. С 14.00 пройдут экскурсии с участием незрячих гостей. Далее выставка будет работать до конца июня: посетители смогут знакомиться с экспонатами с помощью аудиогидов, экскурсии будут проводиться по записи.

7 июня в 17.00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4 А) состоится открытие II Уральской триеннале декоративного искусства.

7 июня в 18.00 в Уральской специальной музыкальной школе пройдет концерт-презентация единственного в России окружного юношеского симфонического оркестра.

Также в третий день работы Уральского культурного форума в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18 Б) пройдут мероприятия секции «Кинематография. Прокат и показ фильмов». В 10.00 начнется работа круглого стола на тему «Повышение доступности услуг в сфере кинопоказа для населения». В работе секции примут участие около 80 руководителей и представителей организаций кинопроката и кинопоказа из Челябинской, Свердловской, Омской, Тюменской, Курганской областей, из Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках работы секции будут рассмотрены следующие темы «Региональные технологические цифровые кинокластеры»; «Интеграция традиционных (офлайн) кинотеатров и онлайн-платформ»; «Особенности локальной конкуренции. Как удержать зрителя в средних и малых городах?» и другие. В работе площадки запланирован обмен мнениями и опытом работы кинотеатров в разных регионах УрФО. А также презентация от компаний «Премьер Зал» и «Magna Tech»: программ кассового оборудования, оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования, цифрового кинопроектора, новинок Кинобара.



10:00 Лечебная база стационара Центральной городской больницы №7 (ул. Вилонова, 33). Пройдут тактико-специальные учения «Организация работы ЦГБ №7 при массовом поступлении пораженных из очагов аварийно химически опасного вещества (АХОВ) хлор».

Мероприятие проводится в соответствии с Планом службы медицинского обеспечения гражданской защиты города Екатеринбурга на 2019 год. Участие принимают врачи и младший медицинский персонал, в роли пострадавших- курсанты МЧС. На показательном учении приглашены все главные врачи лечебно-профилактических- учреждений города, заместители по лечебной работе и по гражданской обороне, а также заведующие терапевтическими отделениями больниц.

Учения будут проходить в два этапа: I- (10.00-10.30.)- работа руководящего состава больницы по организации одномоментного приёма массового количества пострадавших вследствие выброса хлора; II- (10.30-13.30)- организация работы ЦГБ №7 по одномоментному приему пострадавших – это сортировочный пост, специальная обработка транспорта, госпитализация больных в палаты и оказание специализированный медицинской помощи.



11:30 «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» (ул.Краснофлотцев, 48). Откроется Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мероприятие будет проходить два дня - 7 и 8 июня.

В открытии фестиваля примут участие: Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

В течение двух дней участники проверят уровень своей физической подготовки. В первый день им предстоит выполнить основные нормативы – бег на короткие дистанции, челночный бег, метание, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед, отжимание/подтягивание и плавание. На следующий день любители активного образа жизни выполнят еще три вида – бег на длинные дистанции, прыжок в длину, а также стрельбу из электронного оружия. Ожидаемое количество участников составит 400 человек.