Анонсы
19:45 | 4.06.2019
Анонсы событий на 5 июня
В 10.00 в Доме правительства (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж) состоится пленарное заседание II Всероссийской научно-практической конференции «Питание и здоровье».
В 9.45 запланирован подход к прессе.
В этот же день с 10.00 до 18.00 в Историческом сквере в Екатеринбурга пройдет массовая акция для населения «Территория здоровья». Каждый желающий сможет бесплатно посетить специалистов, принять участие в мастер-классах, обследоваться на оборудовании мобильных медицинских комплексов – пройти флюорографию, маммографию, раннюю диагностику заболеваний глаз, ЭКГ, обследование на ВИЧ-инфекцию (анонимно), узнать уровень холестерина и глюкозы крови.
11:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Разговор пойдет о реализации программы «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Министр также расскажет, как в нашем регионе в рамках программы «Пятилетка развития» реализуются проекты «3аймись спортом!», «Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех».
12:00 Примыкание улицы Гражданской к улице Челюскинцев. Состоится пресс-тур на один из ключевых объектов улично-дорожной сети уральской столицы – Макаровский мост. Реконструкция данного объекта ведется с 2017 года. На сегодняшний день работы находятся в стадии завершения первого технологического этапа и строители готовятся приступить ко второй фазе производственного процесса.
О том, как проходят работы, что уже было сделано за период реконструкции, что еще предстоит реализовать, а также о том, какие технологии были использованы во время строительства этого комплексного объекта, собравшимся расскажет председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин.
15:00 Свердловская государственная детская филармония (ул.8 марта, 36). Состоится праздник, посвященный Дню социального работника. В мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, а также руководители и представители всех территориальных управлений социальной политики и учреждений социального обслуживания Свердловской области. Будут награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал – 2019». Награды будут вручаться по номинациям, главная из них – «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания».
15:30 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47; Хрустальный зал). В Свердловской области стартует Уральский культурный форум. Программа первого дня работы форума помимо официальной церемонии открытия включит в себя презентации выставочных проектов, работу творческих лабораторий. Одним из наиболее крупных событий станет открытие Всероссийского театрального форума «Российский театр XXI век. Новый взгляд».
5 июня в 15.30 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (пр. Ленина, 47; Хрустальный зал) состоится пресс-подход, посвященный наиболее крупным событиям Уральского культурного форума. Участниками пресс-подхода станут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре, журналист, театральный критик Елена Ямпольская. В 16.00 на основной сцене Свердловского театра музыкальной комедии пройдет торжественная церемония открытия Всероссийского театрального форума «Российский театр XXI век. Новый взгляд».
Торжественная церемония открытия Уральского культурного форума состоится 5 июня в 18.00 в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38 А). Нас сцену выйдут музыканты Уральского молодежного симфонического оркестр а под управлением главного приглашенного дирижера – народного артиста России Александра Рудина и Уральского академического филармонического оркестра под управлением главного дирижера – народного артиста России Дмитрия Лисса.
© «Вечерние Ведомости»
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