Анонсы событий на 4 июня

18:11 | 3.06.2019

9:45 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Пройдет расширенное заседание Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В 9.45, до начала заседания, состоится пресс-подход с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя Совета, председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В 10.00 начнется заседание Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В 14.00 — пленарное заседание конференции, посвященной 25-летию с момента принятия Гражданского кодекса РФ.



10:30 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта). Начнет работу Фестиваль-форум детских школ искусств УрФО, который проходит в рамках Уральского культурного форума. В 10.30 состоится пресс-подход, планируется, что участие в нем примет член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Екатерина Мечетина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В 11.00 состоится основное пленарное заседание на тему «Детская школа искусств на этапе реализации национального проекта «Культура».

Фестиваль-форум проводится в целях общественного и профессионального обсуждения ключевых вопросов развития системы художественного образования. Его участниками станут свыше 400 руководителей и преподавателей детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций отрасли культуры; руководителей и специалистов региональных методических центров отрасли культуры; руководителей и специалистов региональных и муниципальных органов управления культурой из более чем 20 регионов России.

В числе спикеров фестиваля-форума – выдающиеся современные деятели культуры, среди которых кандидат педагогических наук, директор Московской детской школы искусств «Кусково» Ирина Домогацкая, директор Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М.И. Глинки Алла Никитина, директор Санкт-Петербургского художественного лицея им. Иогансона Татьяна Мищенко и многие другие.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная всемирному дню окружающей среды.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева расскажут об общем состоянии окружающей среды Свердловской области, о перспективах улучшения экологической обстановки в области и о мероприятиях, запланированных ко всемирному дню окружающей среды.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам проверок детских оздоровительных лагерей Свердловской области.

Начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева расскажут о количестве лагерей Свердловской области, прошедших проверки, о показателях состояния детских лагерей, поделятся результатами, а также информацией о профилактической работе с детьми, родителями и персоналом по соблюдению правил безопасности на отдыхе.