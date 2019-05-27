Анонсы событий на 31 мая

19:30 | 30.05.2019

14:00 Верхняя Салда (ул. Энгельса, 32). После реконструкции откроется площадь Дворца культуры им. Д.Г.Агаркова. В торжественном мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Комплексное обновление общественной территории началось в 2018 году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». А для первоочередного благоустройства ее, как визитную карточку и главную достопримечательность города, выбрали сами жители.

Придворцовая площадь расположена в центре Верхней Салды и является не только любимым местом отдыха горожан, но и основной площадкой общегородских культурно-массовых мероприятий. Однако в последние годы она пребывала не в лучшем состоянии и давно нуждалась в реконструкции.

В рамках капремонта на объекте переложили плиточное покрытие, установили скамейки, разбили стилизованные клумбы, заменили систему освещения. На территории площади появились пандусы для маломобильных жителей и благоустроенные автопарковки. Но главное – в юбилейный год великого уральского писателя-сказочника Павла Бажова здесь вернули к жизни единственный и любимый всеми верхнесалдинцами фонтан «Данила-мастер».

В администрации городского округа уверены, что после такого преображения площадь Дворца культуры им.Д.Г.Агаркова станет еще более популярной и на ней с удовольствием будут отдыхать не только салдинцы, но и гости города.



14:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101, 301). Начнется заседание совета Общественной палаты Свердловской области.

В рамках заседания будет подписано соглашение о взаимодействии между Общественной палатой и Избирательной комиссией региона в части формирования и подготовки корпуса наблюдателей для работы в единый день голосования. Подписи под документом поставят председатель ОП Александр Левин и председатель Избиркома Владимир Русинов.

В повестке заседания ряд вопросов, в том числе об организации общественных советов нацпроекта «Экология» и о поиске гражданского согласия вокруг строительства храма Святой Екатерины.