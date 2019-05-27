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Анонсы


18:02 | 29.05.2019

Анонсы событий на 30 мая

9:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В рамках ближайшего старта летней оздоровительной кампании состоится пресс-тур в летний оздоровительный лагерь «Каменный цветок».
Подробно о старте летней оздоровительной кампании расскажет Заместитель главы по социальным вопросам Администрации Октябрьского района Екатеринбурга Морозова Оксана Леонидовна. Экскурсию по лагерю проведет директор «Каменного цветка» Шеховцов Алексей Валентинович.
К летнему периоду в «Каменном цветке» возвели новый медицинский блок, отремонтировали сцену и провели все подготовительные работы к приему детей.

12:00 Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10). Состоится открытие уникального археологического проекта «Аркаим – древнее наследие Урала». Это первая выставка в рамках программы из девяти выставочных проектов музеев Уральского федерального округа, подготовленных для Уральского культурного форума.
Выставка познакомит посетителей с культурой «Страны городов», поселения которой уникальны для широких пространств Евразийской степи эпохи бронзы. Представленные артефакты ярко и наглядно демонстрируют особенности архитектуры, географического ландшафта, а также хозяйства и образа жизни древних обитателей Урала (20-16 века до нашей эры).
В экспозиции гости смогут увидеть и подлинные артефакты, и реконструкции, и макеты, среди которых теплотехнические сооружения (например, металлургические печи); множество удивительных образцов аркаимской керамики; артефакты, связанные с военным делом и погребальной обрядностью, модель колесницы и элементы конской упряжи – псалии, вырезанные из кости и рога; подлинные женские украшения и реконструированные по материалам археологических исследований костюмы; реконструкции внешнего облика жителей Аркаима, выполненные антропологами.
Выставочный проект подготовлен Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера совместно с Челябинским государственным историко-культурным заповедником «АРКАИМ» при поддержке министерств культуры Свердловской и Челябинской областей.

12:00 Рефтинская птицефабрика (поселок Рефтинский). Состоится презентация результатов пилотного проекта реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Птицефабрика стала первым предприятием региона, прошедшим аудит и реализовавшим мероприятия по повышению производительности. Подробно об итогах, а также о национальном проекте расскажут руководитель проектов Федерального центра компетенций Александр Водопьянов, заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Семен Власов, директор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин.
В 10.00 – выезд на автобусе от здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1);
В 12.00 – экскурсия по предприятию;
В 13.00 – подведение итогов аудита, пресс-подход;

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная главным событиям и мероприятиям летнего периода 2019 в Свердловской области.
Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, организатор военно-исторического фестиваля-реконструкции "Покровский рубежЪ" Олег Фатеев, представитель оргкомитета международного турнира косарей в городе Арти Александр Шатохин, заместитель начальника управления культуры, физической культуры и спорта муниципального образования город Ирбит Светлана Бердюгина, представитель международного музыкального фестиваля "Ural Music Night", член оргкомитета фестиваля "Дни конструктивизма на Урале" Людмила Старостова и координатор проекта "Ural Music Night" Наталия Шмелькова расскажут о событийных мероприятиях, поделятся информацией о том, как можно стать участником или зрителем, а также ответят на вопросы журналистов о роли событийного туризма в формировании инвестиционной привлекательности региона.

12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин 1). Состоится встреча с министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым. Глава министерства расскажет о реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также о работах на важных объектах дорожной инфраструктуры.

13:30 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Разговор пойдет о приоритетах в развитии социальной сферы. Социальный блок включает четыре национальных проекта – «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Культура».

15:00 Сквер УрГПУ (участок между памятником Труженикам тыла и входом на станцию метро «Машиностроителей»). Состоится церемония закладки памятного камня и высадка двадцати первых деревьев Аллеи Дружбы Народов. Каждое из них будет маркировано табличкой с наименованием народа, представители которого его посадили.
Аллея Дружбы Народов – уникальная для Екатеринбурга рекреационная площадка, создание которое призвано укрепить культурные и деловые межэтнические связи жителей и гостей города. Она станет местом проведения национальных праздников и межнациональных мероприятий, каждое из которых будет отмечено появлением нового дерева.

© «Вечерние Ведомости»

 


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