Анонсы событий на 29 мая

18:26 | 28.05.2019

8:00 Ростелеком (ул. Луначарского,134-б). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит Качканар, где оценит работу муниципалитета в сфере энергосбережения и первые результаты перехода города на умное освещение. В ходе встречи, участниками которой станут глава Качканара Андрей Ярославцев, руководитель направления департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров, глава ведомства ознакомится с сетевой инфраструктурой, центром диспетчеризации, откуда идет управление светом, а также побывает в цехе сетей и подстанций города.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Качканаре установили около 1300 умных светодиодных светильников и внедрили единый цифровой сервис управления. Благодаря этому освещение муниципалитета перешло на автоматический режим регулирования и теперь зависит не только от времени года, но и от погодных условий. Переход на «цифру», уверены специалисты, создаст более комфортные и безопасные условия для жизни горожан, а также существенно – почти на 80%– сократит затраты местного бюджета на электроэнергию.

В 13.00 – осмотр оборудования и систем управления

В 13.45 – посещение диспетчерской

В 14.30 – поездка в цех сетей и подстанций, осмотр «лампового хозяйства».



9:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Министерство АПК и продовольствия Свердловской области организует пресс-тур, посвященный ходу посевной кампании в регионе, а также поддержке местных сельхозпроизводителей. В ходе поездки журналисты познакомятся с особенностями посева зерновых и трав, посадки овощей, посмотрят в работе новую полевую технику, которая была приобретена при областной поддержке. Комментарии о планах на посевную 2019 года даст заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Артем Бахтерев.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов года Бажова в Свердловской области.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, председатель Совета "Фонда БАЖОВ" Сергей Полыганов и автор книги "Дорога к сказам. История жизни П. П. Бажова", краевед Владимир Ушаков расскажут о прошедших мероприятиях в рамках празднования года Бажова в Свердловской области, о задействованных площадках и количестве уральцев, вовлеченных в проект, а также ответят на вопросы журналистов о планах по реализации проекта до конца 2019 года.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских туристов на летний сезон 2019 года.

Президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков, руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии Михаил Мальцев, консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков и член правления Уральской Ассоциации туризма Оксана Чувакова расскажут о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях, о ценах на путевки, поделятся прогнозами по количеству туристов, которые отдохнут на Урале и за границей летом 2019 года, а также озвучат информацию о развитии туризма в Свердловской области.



14:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится церемония награждения победителей конкурса «Ручная буква», посвященного Международному году языков коренных народов. Участие в конкурсе принимали представители Свердловской области, а также Республик Крым и Татарстан. В общей сложности на конкурс поступило 177 работ от 273 человек.

Учредителем конкурса является министерство культуры Свердловской области. Цель творческого состязания – формирование инклюзивной культуры, вовлечение участников в творческую деятельность на равных условиях.



16:00 Администрация Екатеринбурга (вход с переулка Банковского, 1, каб. 316). Состоится подведение итогов городской патриотической акции «Вспомним всех поименно», в которой участвовали поисковые отряды Екатеринбурга, в том числе поисковый отряд «Ровесник» Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение».

На мероприятии состоится торжественная передача архивно-поисковых сведений на рядового Кирилла Федоровича Кузнецова 1904 года рождения родственникам защитника Отечества.

Напомним, 9 мая 2019 года на центральной площади города Екатеринбурга (площадь 1905 года) состоялась четвертая городская акция «Вспомним всех поименно», цель которой – сбор информационных анкет от свердловчан на проведение архивно-исследовательских работ по поиску места захоронения погибших, пропавших без вести, умерших от ран, умерших в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, на восстановление воинского пути родственников, защищавших страну. В этом году в работу поисковых отрядов поступило более 510 анкет - запросов от жителей области.