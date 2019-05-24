Анонсы
18:43 | 27.05.2019
Анонсы событий на 28 мая
Будут представлены проекты, которые запланированы к реализации в 2019 году: от ликвидации свалок и создания навигации до первых туристических маршрутов и проектирования визит-центра.
Участвуют: генеральный директор ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич, представители администраций Нижнего Тагила, Горноуралького городского округа, поселка Висим, деревни Усть-Утка, резиденты кластера.
В 7.30 – выезд на автобусе от Ельцин-центра
В 10.00 – подъем на смотровую площадку горы Белой, обсуждение планов по развитию склонов и строительству горнолыжной деревни, объезд на квадроциклах туристических маршрутов, которые в настоящее время трассируются.
В 11.30 – осмотр в п. Висим площадки под строительство первого визит-центра, обсуждение концепции развития поселка в составе туристского кластера.
В 12.50 – презентация старинной уральской деревни Усть-Утка, обсуждение перспективы развития территории: снос аварийных зданий, работа с заброшенными домами, благоустройство, презентация проектов создания сети эко-троп и эко-отеля.
10:00 Свердловский областной медицинский колледж (ул. Сиреневый бульвар, 6). Состоится финальный тур конкурса профессионального мастерства работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области «Профессионал-2019». Участники будут выполнять задания, которые напрямую касаются практической части их профессиональной деятельности.
В профессиональном состязании примут участие специалисты учреждений социального обслуживания Свердловской области, которые одержали победу в отборочных окружных соревнованиях.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший заведующий отделением милосердия»; «Лучший специалист по социальной работе консультативного отделения»; «Лучший социальный работник отделения социального обслуживания на дому»; «Лучший инспектор (специалист) по кадрам»; «Лучший библиотекарь»; «Лучший работник организации социального обслуживания, в профессиональную деятельность, которого входит деятельность (работа) по осуществлению, контролю, и управлению закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 2019».
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная завершению реформы перехода на онлайн-кассы в Свердловской области.
Согласно действующему закону, с 1 июля 2019 года на онлайн-кассы должны перейти ИП на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН) без наемных сотрудников. С 2017 года на онлайн-кассы перешли юрлица, с 1 июля 2018 года обязательным применение онлайн-касс стало для ИП на ЕНВД и патенте.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин расскажут о предварительных итогах перехода на онлайн-кассы в Свердловской области, о контроле соблюдения законодательства, поделятся экспертными мнениями о сложностях и рисках перехода на онлайн-кассы для бизнеса, и о возможностях, которые открываются для потребителей по контролю рынка торговли.
13:00 Первоуральск (Васильево-Шайтанский тракт, 1). Состоится презентация нового оборудования и экспортной продукции предприятия «Наш двор», производящего современные детские игровые площадки. В мероприятии примут участие Генеральный консул ФРГ Штефан Кайль, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, представители областных органов власти.
«Наш двор» при поддержке областного правительства, представительства МИД России в Екатеринбурге много лет успешно работает на рынках стран СНГ и планирует выходить на европейский рынок. Для этого в настоящее время проходит сертификацию в организации по контролю над безопасностью продукции, поставляемой в Евросоюз (TÜV).
Во время презентации предполагается представить господину Кайлю также новое оборудование фабрики, предназначенное для безопасной эвакуации людей из зданий, разработанное совместно с МЧС.
В 12.00 от резиденции губернатора будет отправлен автобус для журналистов, желающих осветить мероприятие.
18:00 Свердловский областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Состоится премьера спектакля по автобиографической повести башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима «Долгое-долгое детство». Премьерную постановку привезет Национальный молодежный театр Башкортостана.
Поскольку спектакль ставится русской труппой, театр использует перевод книги, сделанный сыном автора Ильгизом Каримовым.
Повесть «Долгое-долгое детство» – это воспоминания автора о своих родителях, друзьях, односельчанах, их жизненном укладе, нравах и традициях башкирского общества начала двадцатых годов двадцатого столетия.
Мероприятие состоится в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан и 100-летия Мустая Карима.
© «Вечерние Ведомости»
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