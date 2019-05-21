Анонсы событий на 25 и 27 мая

18:00 | 24.05.2019

25 мая



10:00 Гора Белая. В региональном центре тестирования на горнолыжном комплексе Гора Белая состоится Гонка ГТО «Подтянись к движению!». В мероприятии примут участие команды муниципальных образований Свердловской области и трудовые коллективы муниципалитетов региона. Участникам предстоит преодолеть дистанцию кросс по пересеченной местности, а также испытания Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



10:00 Шарташский лесопарк-Новосвердловская ТЭЦ. В Свердловской области пройдет Всероссийский день посадки леса. В посадке деревьев примут участие заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, представители полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО, руководители и представители областных и федеральных государственных структур, волонтеры от общественных организаций, студенты и школьники.

Начало посадочных работ на площадке «Шарташский лесопарк-Новосвердловская ТЭЦ» 25 мая в 10.00. Схема проезда прилагается. На подготовленной площади в 1,7 гектара планируется посадить более двух тысяч саженцев крупномерного посадочного материала сосны с закрытой корневой системой. При посадке как рабочий инструмент будет использована штыковая лопата.

В 11.00 в Билимбаевском лесничестве начнет работать самая большая посадочная площадка. Она расположена за поворотом направо с трассы Екатеринбург – Пермь на Крылосово. Схема проезда прилагается. Здесь на участке почти в три гектара силами добровольцев планируется посадить более 10 тысяч саженцев сосны и ели при помощи рабочего инструмента лесников – меча Колесова. Все волонтеры будут обеспечены посадочным материалом, инструментом, перчатками. Для прибывших участников специалисты лесничеств проведут инструктаж по технологии посадки леса мечом Колесова.

Участникам желательно иметь прививку от клещевого энцефалита, соответствующую лесу одежду и обувь, а также средства от клещей. Это особенно важно, если на площадку вместе с родителями будут дети. Участие в акции по посадке леса добровольное, и каждый несет личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья своих детей.



27 мая



10:50 ТРЦ Мега (ул. Металлургов, 87, зона фудкорта). Состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню российского предпринимательства.

На выставке представлены работы разных фотографов, которые творчески запечатлели яркие старт-ап проекты, уральские инновационные предприятия, социальное предпринимательство. Проект, организованный свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, призван привлечь внимание общественности к малому бизнесу региона.

В 10.50 – пресс-подход с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева, председателя конкурсного жюри проекта, фотохудожника Александра Осипова.

В 11.00 – церемония открытия и награждения победителей фотоконкурса и конкурса для СМИ «Малый бизнес – большие достижения».



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов предварительного голосования по довыборам в Госдуму и Законодательное Собрание Свердловской области.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий огласит итоги предварительного голосования по довыборам в Госдуму и Законодательное Собрание Свердловской области, а также ответит на вопросы журналистов.

Единый день предварительного голосования по определению кандидатов от партии "Единая Россия" состоится 26 мая. На довыборы в Госдуму зарегистрированы шесть кандидатов, на довыборы в Заксобрание региона зарегистрированы также шесть кандидатов.

«Система финансирования строительных проектов прекращает свое существование в прежнем виде с 1 июля: сколько строительных проектов на Урале продолжат работу по эскроу-счетам? Что будет с объектами, которые не прошли согласование? Как введение эскроу-счетов изменит рынок недвижимости?»



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная переходу банковского сектора и строительной отрасли на Урале на расчеты по эскроу-счетам с 1 июля 2019 года

Участники пресс-конференции:

Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России

Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны вести работу по строительным проектам через эскроу-счета, на которых будут аккумулироваться деньги покупателей недвижимости. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Застройщиков будут кредитовать банки. Срок рассмотрения заявки банками для создания эскроу-счетов составляет 45 дней, таким образом, крайний срок подачи заявки, чтобы продолжить работу с 1 июля 2019 года, уже прошел.

Вопросы пресс-конференции:

-Что представляет собой система финансирования строительных проектов через эскроу-счета? Как нововведение повлияет на рынок недвижимости и его риски?

-Сколько счетов эскроу открыто для строительных проектов в Свердловской области и в Уральском федеральном округе на текущий момент? Сколько строительных проектов реализуется в регионе?

-Возможна ли реализация строительных проектов по старой схеме финансирования?

-Какое количество банков, работающих на Урале, сегодня вовлечено в финансирование строительства по новой схеме? Как будет осуществляться их контроль?