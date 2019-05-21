Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Анонсы


18:04 | 23.05.2019

Анонсы событий на 24 мая

10:00 Дворец молодежи, экологическое отделение (ул. Ясная, 5). В преддверии летнего сезона, который оперативные спецслужбы помощи считают одним из самых травмоопасных, в Свердловской области стартуют добровольческие акции: волонтеры-спасатели, волонтеры-экологи и волонтеры в сфере охраны здоровья научат жителей бережно относиться к природе и оказывать первую медицинскую помощь в разных нештатных ситуациях.
В 10.00 состоится экологическое соревнование ЭкоГТО и мастер классы. Волонтеры продемонстрируют правильную сортировку отходов по фракциям, по возрастанию времени разложения, соберут потребительскую корзину с продуктами, которые оказывают наименьший вред окружающей среде.
В 11.00 волонтеры в сфере охраны здоровья проведут мастер-класс для прохожих по грамотному наложению повязок при травмах.
В 11.00 с другой стороны здания по ул. Ясная, 5 волонтеры-спасатели проведут акцию по оказанию первой помощи и покажут алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, которая является одним из самых популярных способов спасения людей.

10:00 Детский сад №247 (ул. Патриса Лумумбы, 35). Впервые в Екатеринбурге и в Свердловской области пройдет I чемпионат рабочих профессий среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Baby Skills.
В мероприятии примут участие 37 детей дошкольного возраста.
Baby Skills – чемпионат рабочих профессий для дошколят, созданный по мотивам World Skills.
У воспитанников детских садов будет возможность в игровой форме попробовать себя в 7 профессиях: «Ресторанный сервис», «Инструктор по физической культуре», «Инженер – строитель», «Поварское искусство», «Дошкольное воспитание», «Медицинский и социальный уход», «Металлоконструирование».
В задания чемпионата включены: сервировка стола и приготовления салата, создание конструкций из металлического и LEGO- конструктора, проведение утренней зарядки и занятия по аппликации для своих товарищей из группы; оказание первой помощи пострадавшему и раскладка «лекарств» по листу назначений врача.

10:00 Деревне Ольховка (Сысертский район). В лесах охотничьего хозяйства Сысертского района около деревни Ольховка специалисты начнут раскладку вакцины для диких животных от бешенства. Вакцина будет раскладываться у нор лис.
По данным департамента ветеринарии Свердловской области, благодаря регулярному проведению вакцинации диких животных от бешенства количество случаев заболевания в регионе с 2015 года сократилось в десять раз.
Об особенностях раскладки вакцины от бешенства расскажет государственный охотинспектор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Андрей Сокулин. О свойствах вакцины и о необходимости вакцинации диких животных расскажет заведующий Сысертской ветеринарной станцией Денис Иванов.

10:30 Перекресток улиц 8 Марта-Декабристов. Состоится пресс-тур с демонстраций новой уборочной техники.
В мае муниципальные ДЭУ Екатеринбурга получили в распоряжение аппараты для мойки высоким давлением. Новая техника будет применяться для мытья тротуаров, а также промывки элементов благоустройства, недоступных для мытья дорожной техникой. Об особенностях применения новой техники расскажет заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Владимир Капустин. Специалисты продемонстрируют оборудование в действие.

11:00 Дом (ул. Заводская, д.32/2). Специалисты Фонда капитального ремонта Свердловской области проинспектируют реализацию пилотного проекта по монтажу энергосберегающего оборудования – узла автоматического управления и регулирования потребления тепловой энергии (САРТ) в системе горячего водоснабжения.
Благодаря установке САРТ система горячего водоснабжения дома была переведена на закрытую схему, что позволило не только обеспечить комфортный бесперебойный температурный режим подачи горячей воды в квартиры собственников – не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов, но и экономить средства на ее потреблении в связи с минимальным расходом тепловой энергии из магистральных сетей.
Инженер подрядной организации, выполняющей монтаж оборудования в доме, ответит на вопросы об особенностях и принципах работы САРТ, а также пояснит механизм экономии энергоресурсов. Представители регионального оператора и управляющей компании расскажут о целесообразности установки узлов автоматического управления и регулирования тепловой энергии в жилых домах и сроках окупаемости затрат на их монтаж.

12:00 Ирбитская центральная городская больница (ул. Комсомольская, 72). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в запуске нового компьютерного томографа, а также посетит мобильные диагностические комплексы (ул. Кирова,31), развернувшие свою работу в рамках областной профилактической акции #ДоброВГород.
Жители города смогут пройти диагностические исследования на флюорографе и маммографе, попасть на консультации врачей и министра здравоохранения. Весь день в Ирбите будут работать студенты-волонтеры Областного медицинского колледжа.

14:00 СК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48). Состоится торжественное открытие уникального специализированного легкоатлетического стадиона СК «Калининец». Стадион построен рядом с тренировочным футбольным полем, которое появилось к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В инфраструктуру нового спортивного сооружения вошли 9 400метровых круговых дорожек, 9 стометровок для короткого спринта, которые могут быть использованы для бега с барьерами, сектора для прыжков с шестом, прыжков в высоту, прыжков в длину и прыжков тройным. Кроме того, в периметре круговых дорожек разместились сектора для толкания ядра и сектор длинных метаний – диска, молота и копья. Новый стадион оборудован системой электронного хронометража, системой автоматической поливки газона, цветным мультимедийным табло и судейским павильоном. Зрительские трибуны смогут вместить до 500 человек.
В числе почетных гостей ожидаются Депутат Государственной Думы российской Федерации, 2-х кратный чемпион Олимпийских игр Сергей Чепиков, Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:41 | 23.05.2019
Мужчину, подозреваемого в трех нападениях в екатеринбургских офисах микрозаймов, могут осудить на 10 лет тюрьмы

18:42 | 23.05.2019
В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт «Онкосубботник»

18:13 | 23.05.2019
В Екатеринбурге водитель на иномарке сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

17:45 | 23.05.2019
В Нижней Салде пожар охватил шесть домов

17:24 | 23.05.2019
В Екатеринбурге переулок Арамильский закроют для движения на три года

17:22 | 23.05.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье высажено почти 2 тысячи гектаров леса

16:45 | 23.05.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль «Книжная площадь-2019»

16:40 | 23.05.2019
Прокуратура нашла более 300 нарушений при капремонте домов в Свердловской области

16:12 | 23.05.2019
Операция «Маяк»: в Екатеринбурге выявлено 20 водителей, не пропустивших скорую

15:57 | 23.05.2019
Мэрия Екатеринбурга подаст иски к распространителям ложной информации о «храме-на-драме»

15:33 | 23.05.2019
24 мая на Среднем Урале ожидаются дождь и ветер до 20 м/с

15:20 | 23.05.2019
Отдельные категории свердловчан претендуют на компенсацию затрат по покупке оборудования для перехода на цифровое телевещание

15:02 | 23.05.2019
Трасса Пермского международного марафона утверждена оргкомитетом

14:51 | 23.05.2019
Четверо юных свердловчан получили нагрудные знаки «Горячее сердце» за героические поступки

14:30 | 23.05.2019
Теплоэнергетики определят лучшее ТСЖ Пермского края

14:28 | 23.05.2019
В ДТП на улице Кировоградской пострадали двое детей

14:23 | 23.05.2019
В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта

14:07 | 23.05.2019
Жители Екатеринбурга могут жаловаться на «гряземесов» квартальным

13:51 | 23.05.2019
Дополнительный рейс «Ласточки» по маршруту Пермь-2 – Кишерть назначается с 1 июня

13:50 | 23.05.2019
Высокинский не готов исключить сквер из списка возможных площадок для храма

13:11 | 23.05.2019
В столице Прикамья обсудили изменения в правила благоустройства

12:57 | 23.05.2019
Работы на набережной Малышева-Куйбышева должны завершить к октябрю

12:41 | 23.05.2019
Пермяков приглашают на ярмарки

12:29 | 23.05.2019
В Екатеринбурге раскрыта серия разбойных нападений на офисы микрозаймов

12:01 | 23.05.2019
В Орджоникидзевском районе демонтировали незаконные торговые павильоны

11:56 | 23.05.2019
В Прикамье определят приоритеты развития охотничьего хозяйства

11:45 | 23.05.2019
Чиновники проверили, как идет благоустройство сквера за оперным театром

11:34 | 23.05.2019
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья-2019» зарегистрировались 1000 человек

11:29 | 23.05.2019
На восстановление сквера у Драмтеатра уйдет не менее месяца

11:13 | 23.05.2019
Дмитрию Козаку представили экспортный потенциал пермских промышленных разработок

11:07 | 23.05.2019
Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» будут транслировать онлайн

11:02 | 23.05.2019
Сергей Половников провел личный прием по обращению жителей Савинского сельского поселения

10:57 | 23.05.2019
Артур Зиганшин требует ограничить проезд по Шарташскому лесопарку

10:27 | 23.05.2019
На Урале виновник ДТП с двумя погибшими получил срок

10:03 | 23.05.2019
Жительница Алапаевска арестована за долги по алиментам

09:42 | 23.05.2019
Екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по храму





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 