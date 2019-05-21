Анонсы
18:04 | 23.05.2019
Анонсы событий на 24 мая
В 10.00 состоится экологическое соревнование ЭкоГТО и мастер классы. Волонтеры продемонстрируют правильную сортировку отходов по фракциям, по возрастанию времени разложения, соберут потребительскую корзину с продуктами, которые оказывают наименьший вред окружающей среде.
В 11.00 волонтеры в сфере охраны здоровья проведут мастер-класс для прохожих по грамотному наложению повязок при травмах.
В 11.00 с другой стороны здания по ул. Ясная, 5 волонтеры-спасатели проведут акцию по оказанию первой помощи и покажут алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, которая является одним из самых популярных способов спасения людей.
10:00 Детский сад №247 (ул. Патриса Лумумбы, 35). Впервые в Екатеринбурге и в Свердловской области пройдет I чемпионат рабочих профессий среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Baby Skills.
В мероприятии примут участие 37 детей дошкольного возраста.
Baby Skills – чемпионат рабочих профессий для дошколят, созданный по мотивам World Skills.
У воспитанников детских садов будет возможность в игровой форме попробовать себя в 7 профессиях: «Ресторанный сервис», «Инструктор по физической культуре», «Инженер – строитель», «Поварское искусство», «Дошкольное воспитание», «Медицинский и социальный уход», «Металлоконструирование».
В задания чемпионата включены: сервировка стола и приготовления салата, создание конструкций из металлического и LEGO- конструктора, проведение утренней зарядки и занятия по аппликации для своих товарищей из группы; оказание первой помощи пострадавшему и раскладка «лекарств» по листу назначений врача.
10:00 Деревне Ольховка (Сысертский район). В лесах охотничьего хозяйства Сысертского района около деревни Ольховка специалисты начнут раскладку вакцины для диких животных от бешенства. Вакцина будет раскладываться у нор лис.
По данным департамента ветеринарии Свердловской области, благодаря регулярному проведению вакцинации диких животных от бешенства количество случаев заболевания в регионе с 2015 года сократилось в десять раз.
Об особенностях раскладки вакцины от бешенства расскажет государственный охотинспектор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Андрей Сокулин. О свойствах вакцины и о необходимости вакцинации диких животных расскажет заведующий Сысертской ветеринарной станцией Денис Иванов.
10:30 Перекресток улиц 8 Марта-Декабристов. Состоится пресс-тур с демонстраций новой уборочной техники.
В мае муниципальные ДЭУ Екатеринбурга получили в распоряжение аппараты для мойки высоким давлением. Новая техника будет применяться для мытья тротуаров, а также промывки элементов благоустройства, недоступных для мытья дорожной техникой. Об особенностях применения новой техники расскажет заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Владимир Капустин. Специалисты продемонстрируют оборудование в действие.
11:00 Дом (ул. Заводская, д.32/2). Специалисты Фонда капитального ремонта Свердловской области проинспектируют реализацию пилотного проекта по монтажу энергосберегающего оборудования – узла автоматического управления и регулирования потребления тепловой энергии (САРТ) в системе горячего водоснабжения.
Благодаря установке САРТ система горячего водоснабжения дома была переведена на закрытую схему, что позволило не только обеспечить комфортный бесперебойный температурный режим подачи горячей воды в квартиры собственников – не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов, но и экономить средства на ее потреблении в связи с минимальным расходом тепловой энергии из магистральных сетей.
Инженер подрядной организации, выполняющей монтаж оборудования в доме, ответит на вопросы об особенностях и принципах работы САРТ, а также пояснит механизм экономии энергоресурсов. Представители регионального оператора и управляющей компании расскажут о целесообразности установки узлов автоматического управления и регулирования тепловой энергии в жилых домах и сроках окупаемости затрат на их монтаж.
12:00 Ирбитская центральная городская больница (ул. Комсомольская, 72). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в запуске нового компьютерного томографа, а также посетит мобильные диагностические комплексы (ул. Кирова,31), развернувшие свою работу в рамках областной профилактической акции #ДоброВГород.
Жители города смогут пройти диагностические исследования на флюорографе и маммографе, попасть на консультации врачей и министра здравоохранения. Весь день в Ирбите будут работать студенты-волонтеры Областного медицинского колледжа.
14:00 СК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48). Состоится торжественное открытие уникального специализированного легкоатлетического стадиона СК «Калининец». Стадион построен рядом с тренировочным футбольным полем, которое появилось к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В инфраструктуру нового спортивного сооружения вошли 9 400метровых круговых дорожек, 9 стометровок для короткого спринта, которые могут быть использованы для бега с барьерами, сектора для прыжков с шестом, прыжков в высоту, прыжков в длину и прыжков тройным. Кроме того, в периметре круговых дорожек разместились сектора для толкания ядра и сектор длинных метаний – диска, молота и копья. Новый стадион оборудован системой электронного хронометража, системой автоматической поливки газона, цветным мультимедийным табло и судейским павильоном. Зрительские трибуны смогут вместить до 500 человек.
В числе почетных гостей ожидаются Депутат Государственной Думы российской Федерации, 2-х кратный чемпион Олимпийских игр Сергей Чепиков, Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
© «Вечерние Ведомости»
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