Анонсы событий на 23 мая

18:23 | 22.05.2019

9:45 Нижний Тагил (ул. Горошникова, д. 11, отель Демидов Плаза, зал «Санкт-Петербург»). Состоится бизнес-завтрак с участием представителей бизнеса, власти и общественных организаций.

В 9.45 пресс-подход заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

В 10.00 – церемония награждения предпринимателей Горнозаводского управленческого округа благодарственными письмами губернатора Свердловской области, грамотами СОФПП ко Дню российского предпринимательства. Также состоится подписание соглашений о сотрудничестве между представительством СОФПП в Горнозаводском управленческом округе c Торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила и с объединением предпринимателей «Опора России», открытый диалог по темам: какие выгоды получат жители Нижнего Тагила от реализации на территории области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», новые инструменты поддержки моногородов, перспективы открытия центра «Мой бизнес» и другим.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода тепло и энергосистемами Свердловской области

Участники:

Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»

Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер «Свердловэнерго»

Константин Рябушев, главный инженер «МЭС Урала»

Денис Филяев, заместитель директора – главный диспетчер филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ

Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»

Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Вопросы:

-Как тепло- и энергосистемы региона прошли пики нагрузок в этот отопительный сезон?

-Много ли возникало внештатных ситуаций? В каком режиме работали аварийно-восстановительные бригады и спецтехника?

-Какой объем сетей и объектов тепло и энергоснабжения в Свердловской области нуждается в ремонте?

-Как будут модернизироваться системы тепло- и энергоснабжения к новому сезону для снижения аварийности?

-Какова ситуация с задолженностью потребителей за тепло- и энергоресурсы? Какие меры принимаются к должникам?



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится встреча Главы Екатеринбурга Александра Высокинского с представителями городской общественности, поддерживающими идею строительства Храма Святой Екатерины.



13:00 Мультимедийный парк «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится очередное заседание «Академии Русской мечты».

В рамках мероприятия по теме «Русская мечта в уральской провинции» (о чем мечтают и чего хотят жители уральской «глубинки») перед экспертами и гостями выступит профессор УрФУ, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ Татьяна Резер.

Напомним, идея создания дискуссионного клуба была презентована в декабре прошлого года по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и известного российского писателя Александра Проханова.

Брифинг для СМИ пройдет в 12.40 в холле второго этажа, перед конференц-залом, до начала мероприятия.