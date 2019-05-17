Анонсы
18:23 | 22.05.2019
Анонсы событий на 23 мая
В 9.45 пресс-подход заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.
В 10.00 – церемония награждения предпринимателей Горнозаводского управленческого округа благодарственными письмами губернатора Свердловской области, грамотами СОФПП ко Дню российского предпринимательства. Также состоится подписание соглашений о сотрудничестве между представительством СОФПП в Горнозаводском управленческом округе c Торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила и с объединением предпринимателей «Опора России», открытый диалог по темам: какие выгоды получат жители Нижнего Тагила от реализации на территории области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», новые инструменты поддержки моногородов, перспективы открытия центра «Мой бизнес» и другим.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода тепло и энергосистемами Свердловской области
Участники:
Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»
Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер «Свердловэнерго»
Константин Рябушев, главный инженер «МЭС Урала»
Денис Филяев, заместитель директора – главный диспетчер филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ
Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»
Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Вопросы:
-Как тепло- и энергосистемы региона прошли пики нагрузок в этот отопительный сезон?
-Много ли возникало внештатных ситуаций? В каком режиме работали аварийно-восстановительные бригады и спецтехника?
-Какой объем сетей и объектов тепло и энергоснабжения в Свердловской области нуждается в ремонте?
-Как будут модернизироваться системы тепло- и энергоснабжения к новому сезону для снижения аварийности?
-Какова ситуация с задолженностью потребителей за тепло- и энергоресурсы? Какие меры принимаются к должникам?
12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится встреча Главы Екатеринбурга Александра Высокинского с представителями городской общественности, поддерживающими идею строительства Храма Святой Екатерины.
13:00 Мультимедийный парк «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится очередное заседание «Академии Русской мечты».
В рамках мероприятия по теме «Русская мечта в уральской провинции» (о чем мечтают и чего хотят жители уральской «глубинки») перед экспертами и гостями выступит профессор УрФУ, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ Татьяна Резер.
Напомним, идея создания дискуссионного клуба была презентована в декабре прошлого года по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и известного российского писателя Александра Проханова.
Брифинг для СМИ пройдет в 12.40 в холле второго этажа, перед конференц-залом, до начала мероприятия.
© «Вечерние Ведомости»
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