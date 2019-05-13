Анонсы событий на 22 мая

18:07 | 21.05.2019

10:00 Храм на Крови (ул. Царская, д. 10). Состоится Всероссийский фестиваль творчества для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Песня моей души». В нем примут участие лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам, в возрасте от 8 до 18 лет.

Фестиваль проводится по номинациям сольное пение, вокальный ансамбль, игра на народных и музыкальных инструментах, жестовое пение.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов в рамках итогового оргкомитета подведет итоги празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



11:00 Село Новоипатово Сысертского городского округа (ул. Мира, 3). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в открытии модульного фельдшерско-акушерского пункта и во всероссийской акции #ДоброВСело.

В ходе акции жители села и близ лежащих населенных пунктов смогут пройти диагностические исследования, проконсультироваться у узких специалистов, получит медико-социальную помощь от студентов-волонтеров. Министр проведет совещание с представителями администрации Сысертского городского округа, думы Сысертского городского округа, общественных организаций, а также прием граждан.



12:00 База Губернского яхт-клуба «Коматек». В соревнованиях примут участие представители Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Москвы, Казани, Новосибирска, Севастополя. Кроме того, а также яхтсмены из Латвии и Швеции и капитан Балтийской экспедиции «Паруса духа» Улдис Межулис. Победители чемпионата выигрывают право на участие в экспедициях «Паруса духа», а также ценные призы.

Впервые в рамках регаты «Паруса духа» будет проведено исследование того, какие компетенции приобретают участники благодаря инклюзивному взаимодействию на яхте. На финале соревнований также состоятся инклюзивные мастер-классы.

Расписание мероприятий регаты «Паруса духа»:

12:00 – 13:00 – Регата.

14:00 – 15:00 – Участие в мастер-классах.

15:00 – 15:30 – Награждение победителей.



14:00 Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 марта, 36). Состоится гала-концерт регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества детей-сирот «Созвездие».

В финальном мероприятии конкурса «Созвездие» примут участие более пятисот человек, в том числе воспитанники организаций для детей-сирот, представители замещающих семей, приемные родители и другие.

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей будет выбран лучший творческий коллектив воспитанников организаций для детей-сирот. Победитель будет представлять Свердловскую область в финале всероссийского конкурса «Созвездие» осенью 2019 года в Москве.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, 316). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет заседание Программного совета стратегического развития уральской столицы. На повестку будет вынесен подпроект «Удобный наземный электрический общественный транспорт» стратегического направления «Формирование сбалансированной транспортной системы города» Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.