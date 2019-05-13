Анонсы событий на 21 мая

18:05 | 20.05.2019

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание городской думы Екатеринбурга, на котором, в том числе, будут рассмотрены вопросы со строительством собора святой Екатерины.



10:00 Свердловский областной медицинский колледж (ул. Сиреневый бульвар, 6). Состоится финальный тур регионального этапа IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области. В соревнованиях примут участие выпускники курсов компьютерной грамотности программы «Школа пожилого возраста» – победители окружных этапов конкурса из Екатеринбурга, Серова, Кировграда, Первоуральска, Пышминского района и других территорий уральского региона.

В регионе чемпионат проводится уже в пятый раз. Соревнования традиционно пройдут по двум категориям – «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Победители региональных соревнований представят Свердловскую область на Всероссийском финале Чемпионата, который пройдет в период с 4 по 6 июня в Кирове.



11:00 Музей «Крылатая гвардия» (ул. Крылова, 2а). Состоится церемония награждения победителей трех проектов: областной патриотической акции «Дорога к обелиску-Пост №1», областной патриотической интернет-игры «Помним, гордимся, наследуем!», областной заочной интерактивной игры «Мы-патриоты!». Организатором мероприятия выступает «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»

Акция «Дорога к обелиску-Пост №1» объединила 6400 участников из 65 учебных заведений и патриотических отрядов. В рамках акции участники-добровольцы в памятные даты военной истории России и Свердловской области приводят в порядок мемориальные объекты: убирают снег, подкрашивают, добавляют имена погибших земляков, после чего заступают в почетный караул.

Областная патриотическая интернет-игра «Помним, гордимся, наследуем!» посвящена истории Свердловской области. Каждые 10 дней участники игры отвечают на вопросы. В игре приняли участие 54 команды – 1600 участников.

Областная заочная интерактивная игра «Мы-патриоты!» объединила 44 команды, 1300 участников. Команды задавали вопросы соперникам по истории России, играли в военно-спортивную игру «Зарничка», выпускали стенгазету по итогам патриотической деятельности команды.



11:00 Дом-музей Павла Петровича Бажова (Сысерть, ул. Володарского, 16). Начнется тестирование инклюзивного туристического маршрута, в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Маршрут включает в себя посещение самого дома-музея, посещение Сысертского фарфорового завода и тестирование экологической тропы на Тальков Камень в природном парке Бажовские места.

Тестировать разработанный маршрут будет группа из 11 человек Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов города Екатеринбурга, среди которых есть и колясочники.

По словам председателя Свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем» и руководителя проекта «Инклюзивный туризм в Свердловской области» Ольги Небесной, инклюзивный туристический маршрут разработан с учетом получения как краеведческих, так и экологических знаний. Параллельно тестируется привлекательность разработанной программы и физическая доступность маршрута для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает Ольга Небесная, для Свердловской области это только первые шаги, сделанные в таком направлении: «Наш маршрут, действительно, должен быть доступен всем: и пожилым туристам, и туристам с детьми, и людям с ограниченными возможностями».

Директор природного парка Бажовские места Антон Кувшинский с волнением ждет гостей. «Мы тестировали тропу, но завтра хотели бы услышать пожелания и выслушать предложения специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья как сделать нашу тропу еще более удобной и доступной. На тропе есть спуск, который вызывает небольшие опасения», – говорит Антон Кувшинский.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля "Золотая Маска" в Свердловской области в 2019 году.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина, официальный представитель ОК РУСАЛ по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев, директор арт-холдинга "Ангажемент" Татьяна Самойлова, генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев, народная артистка России Нина Усатова и заслуженный артист России Василий Реутов расскажут о программе и участниках театрального фестиваля.

Фестиваль "Золотая Маска" пройдет с 21 мая по 19 октября 2019 года в Екатеринбурге и Свердловской области. В афише представлены спектакли ведущих российских коллективов. Екатеринбуржцы смогут посмотреть спектакли Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, Московского театра им. А.С. Пушкина, Театра МТЮЗ и Театра Наций.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная переходу на цифровое вещание в Свердловской области.

Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов и заместитель начальника отдела обеспечения и контроля социальных выплат министерства социальной политики Свердловской области Эльза Андреева расскажут о готовности региона к переходу на «цифру», о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, огласят список бесплатных федеральных телеканалов, которые будут доступны населению, дадут инструкцию для свердловчан по подготовке к переходу на «цифру», также проинформируют о мерах социальной поддержки для социально незащищенных граждан при переходе на цифровое телевещание.



15:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Начнется расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Участие в заседании примут губернатор Евгений Куйвашев и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Темой заседания станет «Инновации: проблемы и решения». В его финале состоится церемония подписания четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области, УрФУ, УрО РАН, СОСПП. Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, председатель УрО РАН Валерий Чарушин и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

После окончания заседания состоится церемония награждения уральских промышленников и предпринимателей – лауреатов «Премии№1», а также вручение почетных дипломов им. Анатолия Мехренцева.



15:00 Детская школа искусств № 2 им. М.И. Глинки (Ломоносова, 57). Состоится пресс-тур, иллюстрирующий реализацию соглашения между министерство промышленности и торговли РФ и министерством культуры Свердловской области по поставке музыкальных инструментов в детские школы искусств региона.

Детская школа искусств № 2 стала одним из образовательных учреждений, в котором появилось новое фортепиано.

В ходе мероприятия у представителей СМИ будет возможность снять процесс настройки музыкального инструмента, а также занятие педагога и ученицы.



18:00 Дом народов Среднего Урала (ул. 8 марта, 33а). Впервые состоится заседание руководителей региональных отделений Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» по Уральскому Федеральному округу.

На встрече будут обсуждаться итоги деятельности региональных отделений движения за 2018 год, совместные проекты отделений, разработка и подача проектов для участия в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, а также взаимодействие органов государственной власти и общественных объединений в сфере реализации государственной национальной политики.

Участниками заседания станут руководители региональных отделений Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.